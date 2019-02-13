Волейбол: новосибирский «Локомотив» одержал победу в игре с «Ярославичем»

Игра завершилась со счётом 1:3

Для новосибирской команды это 14-я победа
Для новосибирской команды это 14-я победа


Новосибирские волейболисты в матче 19-го тура Суперлиги чемпионата России обыграли ярославский клуб «Ярославич» со счётом 1:3. Игра началась 12 февраля в 23:00 по новосибирскому времени. 


«Локомотив» все партии обходил соперников на несколько очков, лишь вторая партия стала исключением (18:25, 25:23, 23:25, 18:25) — в ней одержали победу ярославские волейболисты. 


«Лучшим игроком матча стал диагональный "Локо" Константин Бакун — на его счету 27 очков, среди которых 4 эйса и 3 блока», — сообщается на сайте волейбольного клуба «Локомотив». 


В прошлой игре «Локомотив» обыграл соперников из Ленинградской области — все три партии новосибирская команда обходила соперников на несколько очков. 

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