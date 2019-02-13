Волейбол: новосибирский «Локомотив» одержал победу в игре с «Ярославичем»

Для новосибирской команды это 14-я победа





Новосибирские волейболисты в матче 19-го тура Суперлиги чемпионата России обыграли ярославский клуб «Ярославич» со счётом 1:3. Игра началась 12 февраля в 23:00 по новосибирскому времени.







«Локомотив» все партии обходил соперников на несколько очков, лишь вторая партия стала исключением (18:25, 25:23, 23:25, 18:25) — в ней одержали победу ярославские волейболисты.





«Лучшим игроком матча стал диагональный "Локо" Константин Бакун — на его счету 27 очков, среди которых 4 эйса и 3 блока», — сообщается на сайте волейбольного клуба «Локомотив».



В прошлой игре «Локомотив» обыграл соперников из Ленинградской области — все три партии новосибирская команда обходила соперников на несколько очков.