Хоккей: «Сибирь» уступила астанинскому «Барысу»

Новосибирские хоккеисты открыли счёт во втором периоде

Игра проходила в Астане 
Игра проходила в Астане 


Сегодня, 12 февраля, вечером в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с «Барысом» из Астаны. Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу астанинской команды. 


В первом периоде ни одна команда не смогла забросить шайбу. 


В начале второго периода новосибирская команда открыла счёт этой игры — нападающий «Сибири» Виктор Комаров на 22-й минуте забил первую шайбу в ворота соперников. 


Забитая шайба Виктора Комарова


Ответ «Барыса» не заставил себя долго ждать — спустя пару минут астанинские хоккеисты сравняли счёт, а чуть позже забили и вторую шайбу в ворота «Сибири». Счёт стал 2:1. 


На 37-й минуте на скамью штрафников посадили нападающего сибирской команды Виктора Комарова за удар соперника клюшкой. 


Третий период начался с удаления двух игроков «Сибири»: нападающего Алексея Яковлева за удар соперника клюшкой и защитника Дмитрия Лукина за выброс шайбы. На 47-й минуте «Барыс» забросил шайбу в ворота новосибирской команды — она стала третьей по счёту. 


На 55-й минуте на скамью штрафников был отправлен защитник «Сибири» Илья Морозов — его удалили за опасную игру высоко поднятой клюшкой. На 57-й минуте хозяева забили четвёртый гол, а через минуту новосибирская команда ответила — нападающий Шэйн Принс забросил шайбу в ворота астанинской команды. Ему ассистировали Никита Михайлов и Илья Морозов. Счёт стал 4:2. 


Вторая шайба, забитая в ворота астанинской команды  


В конце третьего периода «Барыс» забил юбилейную шайбу в ворота «Сибири». 


Ворота новосибирской команды защищал Дэнни Тэйлор.


Вчера состоялась встреча Владимира Путина с министром спорта Павлом Колобковым — во время разговора президент России похвалил хоккейную команду «Сибирь»

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