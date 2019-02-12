Точки кулинарии и печать на футболках: аналитики назвали быстрорастущие сферы бизнеса в Новосибирске
За год количество точек кулинарии выросло в три раза
В Новосибирске самым активно растущим бизнесом стали кулинарии — к такому выводу пришли аналитики компании «2GIS», которые исследовали самые быстрорастущие сферы российского бизнеса с января 2018 года по январь 2019 года.
Согласно результатам исследования, в Новосибирске наблюдается положительная динамика по приросту различных точек продаж. За год количество точек кулинарии в Новосибирске выросло в три раза, также аналитики отметили рост числа мест, где можно сделать печать на футболке.
«Мест, где можно напечатать фотографию на футболке, стало в два раза больше. Практически двукратный рост и у служб аварийных комиссаров, и точек продажи солнцезащитных очков», — поясняют эксперты.
Также аналитики отметили, что в России в 2018 году активно развивались доставка интернет-покупок, автомойки, центры повышения водительского мастерства и салоны по уходу за бровями (броу-бары).
«Броу-баров и точек, где можно нарастить ресницы, стало на 50% больше. В 2018 году их число перевалило за 11 тысяч — такого количества организаций нет ни в одной сфере», — сообщают аналитики компании 2GIS.
В конце прошлого года аналитики подсчитали, сколько денег жители Новосибирска тратят на фастфуд.
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Виктория Брылёва
Фото Стаса Соколова