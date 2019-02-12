Теперь заживём: в Новосибирск привезли самый дешёвый кроссовер Lexus

Lexus UX — новая модель в линейке





Сегодня, 12 февраля, в Новосибирск привезли первые экземпляры нового кроссовера Lexus UX, который в модельном ряду марки является самым компактным и доступным кроссовером.





В базовой комплектации машина стоит 2 316 000 рублей и оснащена 2-литровым 150-сильным атмосферником, передним приводом, светодиодной оптикой, сенсорной мультимедиа, круизом, системой Start/Stop, климатом. Коробка передач — новый вариатор Direct Shift-CVT с первой передачей, в которой используется зубчатая шестерня для лучшего разгона.





Lexus UX уже появился в шоу-руме новосибирских дилеров





«Пришло два автомобиля, один пришел в шоурум, оранжевый. Вообще идет 4 комплектации: LIVE, FSPORT, ENJOY, DISCOVER. На тест-драйв пришла максимальная DISCOVER», — рассказала НГС руководитель отдела продаж компании «Восток Моторс» Юлия Голишевская (официальный дилер Lexus в Новосибирске). Она отметила, что большую презентацию модели в Новосибирске собираются устроить 23 февраля.





Машины привезли на автовозе





Компактный Lexus UX обладает 16-сантиметровым клиренсом и 2640-миллиметровой колесной базой. Чтобы понять его размеры (4495 мм в длину, 1840 мм в ширину), достаточно представить кроссовер KIA Sportage, который короче на сантиметр и шире на 1,5 сантиметра.





Конкурировать Lexus UX будет с компактными премиальными кроссоверами Mercedes, BMW и Audi.





Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов.