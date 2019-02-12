Теперь заживём: в Новосибирск привезли самый дешёвый кроссовер Lexus
Новый Lexus UX стоит 2,3 миллиона рублей
Сегодня, 12 февраля, в Новосибирск привезли первые экземпляры нового кроссовера Lexus UX, который в модельном ряду марки является самым компактным и доступным кроссовером.
В базовой комплектации машина стоит
«Пришло два автомобиля, один пришел в шоурум, оранжевый. Вообще идет 4 комплектации: LIVE, FSPORT, ENJOY, DISCOVER. На тест-драйв пришла максимальная DISCOVER», — рассказала НГС руководитель отдела продаж компании «Восток Моторс» Юлия Голишевская (официальный дилер Lexus в Новосибирске). Она отметила, что большую презентацию модели в Новосибирске собираются устроить 23 февраля.
Компактный Lexus UX обладает 16-сантиметровым клиренсом и 2640-миллиметровой колесной базой. Чтобы понять его размеры (4495 мм в длину, 1840 мм в ширину), достаточно представить кроссовер KIA Sportage, который короче на сантиметр и шире на 1,5 сантиметра.
Конкурировать Lexus UX будет с компактными премиальными кроссоверами Mercedes, BMW и Audi.
Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов.
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Дмитрий Косенко