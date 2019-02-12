Новосибирец собрал 120 уникальных фотоаппаратов — среди них есть фотопистолет и «Феликс из НКВД»

Геннадий Жданов коллекционирует уникальную технику с 2006 года

Фотоснайпер — фотоаппарат, созданный специально для съёмки живой природы
Фотоснайпер — фотоаппарат, созданный специально для съёмки живой природы


Новосибирец Геннадий Жданов собрал коллекцию из более чем 120 редчайших фотоаппаратов — в неё попала уникальная техника, которой пользовались фотографы начиная с 1930-х годов. 


Жданов возглавляет отдел казачьей культуры в центре русского фольклора и этнографии — выставка с коллекцией новосибирца открылась этом же центре и будет работать до 26 февраля. 


Огромная коллекционная редкость — фотоаппарат «ФЭД-НКВД», который достался Геннадию Жданову с полным набором документов. ФЭД — аббревиатура от имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, главы Всесоюзной чрезвычайной комиссии
Огромная коллекционная редкость — фотоаппарат «ФЭД-НКВД», который достался Геннадию Жданову с полным набором документов. ФЭД — аббревиатура от имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, главы Всесоюзной чрезвычайной комиссии


Кроме фотоаппаратов в коллекции Геннадия Жданова есть и техника для проявки плёнок и печати фотографий, выпущенных в период с 1930 по 1991 годы, — всего он собрал более 650 экспонатов. 


Как пояснил корреспонденту НГС Геннадий Жданов, открывшаяся выставка стала его первой персональной выставкой.


С помощью «Зоркого» со стереопарой можно сделать объёмное изображение
С помощью «Зоркого» со стереопарой можно сделать объёмное изображение


«Я начал заниматься коллекционированием ещё с 2006 года. На самом деле такие выставки достаточно редки, потому что их очень хлопотно организовывать — техника очень тяжелая, плюс её много, а каждый экспонат необходимо подписать, поэтому частные коллекционеры, как правило, выставки не устраивают. Но мне почему-то захотелось, поэтому я откликнулся на предложение директора центра», — рассказал Жданов.


Геннадий Жданов увлёкся коллекционированием фототехники более 10 лет назад
Геннадий Жданов увлёкся коллекционированием фототехники более 10 лет назад


На выставке можно увидеть достаточно редкие фотоаппараты, например, «Зоркий» 1949 года выпуска. Фотоаппаратов такой модели было выпущено не более 3 тысяч экземпляров. 


По словам коллекционера, самое главное в экспонатах — чтобы они были находились в первозданном виде.


Посетить выставку можно до 26 февраля в Областном центре русского фольклора и этнографии на Чаплыгина, 36
Посетить выставку можно до 26 февраля в Областном центре русского фольклора и этнографии на Чаплыгина, 36


«Для меня неважно, чтобы фотоаппарат работал, я хочу, чтобы вся техника, которая у меня находится в коллекции, она была без исправлений и утрат — для меня это самое главное. Сейчас коллекционирование — это моё хобби. Мне нравится система, которая предполагает коллекционирование. Я достаточно чётко определил себе тему "Советские фотоаппараты". 


«Зоркий» производства 1949 года — один из всего 3 тысяч выпущенных экземпляров
«Зоркий» производства 1949 года — один из всего 3 тысяч выпущенных экземпляров


Их производство датируется с 1929 года и заканчивается распадом СССР. За это время мы знаем, сколько каких фотоаппаратов было выпущено. Очень много интересных экземпляров можно найти на электронных аукционах. Плюс я состою в обществе любителей старины, так называется "Клуб коллекционеров". Там мы часто обмениваемся техникой. 


Всего в коллекции Геннадия Жданова — более 650 единиц раритетной техники
Всего в коллекции Геннадия Жданова — более 650 единиц раритетной техники


Раньше, когда было задора побольше, я давал объявление в газету. Люди откликались, и я приобретал у них технику. Кто-то просто приносит, а начало коллекции помогли собрать мои друзья», — рассказал Геннадий Жданов. 



Новосибирцы любят собирать редкие и старинные предметы — в начале этого года один горожанин выставил на продажу за 2 миллиона раритетную «Волгу». ГАЗ-21 1958 года он полностью восстановил. 

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