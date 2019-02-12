Новосибирец собрал 120 уникальных фотоаппаратов — среди них есть фотопистолет и «Феликс из НКВД»

Фотоснайпер — фотоаппарат, созданный специально для съёмки живой природы







Новосибирец Геннадий Жданов собрал коллекцию из более чем 120 редчайших фотоаппаратов — в неё попала уникальная техника, которой пользовались фотографы начиная с 1930-х годов.





Жданов возглавляет отдел казачьей культуры в центре русского фольклора и этнографии — выставка с коллекцией новосибирца открылась этом же центре и будет работать до 26 февраля.





Огромная коллекционная редкость — фотоаппарат «ФЭД-НКВД», который достался Геннадию Жданову с полным набором документов. ФЭД — аббревиатура от имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, главы Всесоюзной чрезвычайной комиссии





Кроме фотоаппаратов в коллекции Геннадия Жданова есть и техника для проявки плёнок и печати фотографий, выпущенных в период с 1930 по 1991 годы, — всего он собрал более 650 экспонатов.





Как пояснил корреспонденту НГС Геннадий Жданов, открывшаяся выставка стала его первой персональной выставкой.





С помощью «Зоркого» со стереопарой можно сделать объёмное изображение





«Я начал заниматься коллекционированием ещё с 2006 года. На самом деле такие выставки достаточно редки, потому что их очень хлопотно организовывать — техника очень тяжелая, плюс её много, а каждый экспонат необходимо подписать, поэтому частные коллекционеры, как правило, выставки не устраивают. Но мне почему-то захотелось, поэтому я откликнулся на предложение директора центра», — рассказал Жданов.





Геннадий Жданов увлёкся коллекционированием фототехники более 10 лет назад





На выставке можно увидеть достаточно редкие фотоаппараты, например, «Зоркий» 1949 года выпуска. Фотоаппаратов такой модели было выпущено не более 3 тысяч экземпляров.





По словам коллекционера, самое главное в экспонатах — чтобы они были находились в первозданном виде.





Посетить выставку можно до 26 февраля в Областном центре русского фольклора и этнографии на Чаплыгина, 36





«Для меня неважно, чтобы фотоаппарат работал, я хочу, чтобы вся техника, которая у меня находится в коллекции, она была без исправлений и утрат — для меня это самое главное. Сейчас коллекционирование — это моё хобби. Мне нравится система, которая предполагает коллекционирование. Я достаточно чётко определил себе тему "Советские фотоаппараты".





«Зоркий» производства 1949 года — один из всего 3 тысяч выпущенных экземпляров





Их производство датируется с 1929 года и заканчивается распадом СССР. За это время мы знаем, сколько каких фотоаппаратов было выпущено. Очень много интересных экземпляров можно найти на электронных аукционах. Плюс я состою в обществе любителей старины, так называется "Клуб коллекционеров". Там мы часто обмениваемся техникой.





Всего в коллекции Геннадия Жданова — более 650 единиц раритетной техники





Раньше, когда было задора побольше, я давал объявление в газету. Люди откликались, и я приобретал у них технику. Кто-то просто приносит, а начало коллекции помогли собрать мои друзья», — рассказал Геннадий Жданов.









Новосибирцы любят собирать редкие и старинные предметы — в начале этого года один горожанин выставил на продажу за 2 миллиона раритетную «Волгу». ГАЗ-21 1958 года он полностью восстановил.