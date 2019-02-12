Новосибирец сфотографировал редчайшую изумрудную комету

Комета постепенно удаляется от Земли и вернётся только через несколько веков

Михаил Маслов снимал комету за 100 километров от Новосибирска, чтобы ему не мешала городская засветка





Ведущий инженер обсерватории «Вега» при Новосибирском государственном университете Михаил Маслов сфотографировал комету Ивамото, которая в последние дни подошла на близкое расстояние к Земле.







Съемки Михаил Маслов проводил 6 и 8 февраля — в эти дни стояли морозы и небо было ясным.





«Я где-то километров на 100 от города отъезжаю. За городом небо потемнее, и, соответственно, там это все гораздо лучше видно, меньше света стороннего, паразитного, наблюдается», — рассказал Михаил Маслов корреспонденту НГС.





Он отметил, что для съёмок использует телескоп-астрограф, который предназначен не для наблюдений, а именно для фотографии.





Астрограф хорошо работает с такими объектами, как комета, он может запечатлеть туманные объекты и достаточно детально их передать. Телескоп во время съёмки выступал в роли объектива для зеркального фотоаппарата Pentax K-3.

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«У меня стандартное время съёмки — это примерно 40 минут. Соответственно, 40 минут камера этот объект снимает, наблюдает», — объяснил Михаил Маслов. Кадры, которые получились за это время, он сводил в специальной программе.





Он пояснил, что невооружённым глазом комету рассмотреть невозможно — она 7-й звёздной величины. А человеческому глазу доступны объекты до 5–6-й величины.





Эту комету открыли в конце 2018 года





Сегодня, 12 февраля, комета проходит на самом минимальном расстоянии от Земли. Накануне сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров рассказывал, что она является долгопериодической и облетает Солнце за 1371 год, а также уходит за орбиту Плутона.