Новосибирец сфотографировал редчайшую изумрудную комету
Комета постепенно удаляется от Земли и вернётся только через несколько веков
Ведущий инженер обсерватории «Вега» при Новосибирском государственном университете Михаил Маслов сфотографировал комету Ивамото, которая в последние дни подошла на близкое расстояние к Земле.
Съемки Михаил Маслов проводил 6 и 8 февраля — в эти дни стояли морозы и небо было ясным.
«Я где-то километров на 100 от города отъезжаю. За городом небо потемнее, и, соответственно, там это все гораздо лучше видно, меньше света стороннего, паразитного, наблюдается», — рассказал Михаил Маслов корреспонденту НГС.
Он отметил, что для съёмок использует телескоп-астрограф, который предназначен не для наблюдений, а именно для фотографии.
Астрограф хорошо работает с такими объектами, как комета, он может запечатлеть туманные объекты и достаточно детально их передать. Телескоп во время съёмки выступал в роли объектива для зеркального фотоаппарата Pentax K-3.
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«У меня стандартное время съёмки — это примерно 40 минут. Соответственно, 40 минут камера этот объект снимает, наблюдает», — объяснил Михаил Маслов. Кадры, которые получились за это время, он сводил в специальной программе.
Он пояснил, что невооружённым глазом комету рассмотреть невозможно — она 7-й звёздной величины. А человеческому глазу доступны объекты до 5–6-й величины.
Сегодня, 12 февраля, комета проходит на самом минимальном расстоянии от Земли. Накануне сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров рассказывал, что она является долгопериодической и облетает Солнце за 1371 год, а также уходит за орбиту Плутона.
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Елена Громкова
Фото Михаила Маслова