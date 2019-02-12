Без миллиона и не суйся: новосибирцы купили 16 тысяч «народных» авто по цене 1,2 миллиона
Средняя стоимость автомобиля массового сегмента составила
Средняя цена автомобиля массового сегмента в 2018 году достигла
Масс-сегмент — это автомобили массовых брендов. В Новосибирске в пятёрку самых продаваемых «народных» машин вошли исключительно корейские автомобили и «Лады». К премиальным брендам в то же время относятся машины от Mercedes, BMW, Land Rover и др.
«Hyundai Solaris за год продано 930 штук, KIA Rio — 910 штук, Hyundai Creta — 820 штук, Lada Granta — 680 штук, Lada Vesta — 650 штук», — рассказала НГС Виктория Лобода, специалист отдела информации агентства «Автостат».
В целом масс-сегмент за год продемонстрировал 16-процентный рост продаж. Средняя стоимость в
Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов.
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Дмитрий Косенко