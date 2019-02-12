Без миллиона и не суйся: новосибирцы купили 16 тысяч «народных» авто по цене 1,2 миллиона

Средняя стоимость автомобиля массового сегмента составила 1 190 000 рублей

KIA Rio вошла в число самых продаваемых машин массового сегмента 
KIA Rio вошла в число самых продаваемых машин массового сегмента 


Средняя цена автомобиля массового сегмента в 2018 году достигла 1 190 000 рублей, при этом в Новосибирске за год продано 15 960 таких автомобилей, сообщает агентство «Автостат». 


Масс-сегмент — это автомобили массовых брендов. В Новосибирске в пятёрку самых продаваемых «народных» машин вошли исключительно корейские автомобили и «Лады». К премиальным брендам в то же время относятся машины от Mercedes, BMW, Land Rover и др. 


«Hyundai Solaris за год продано 930 штук, KIA Rio — 910 штук, Hyundai Creta — 820 штук, Lada Granta — 680 штук, Lada Vesta — 650 штук», — рассказала НГС Виктория Лобода, специалист отдела информации агентства «Автостат». 


В целом масс-сегмент за год продемонстрировал 16-процентный рост продаж. Средняя стоимость в 1 190 000 рублей — это результат 10-процентного повышения цен за 2018 год. То есть ранее те же самые машины стоили в среднем около 1,1 миллиона рублей. 


Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов. 

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