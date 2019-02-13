Продолжаем греться: новосибирцев ждёт тёплая и снежная погода

В конце недели в город могут вернуться морозы

Синоптики предполагают, что до конца недели характер погоды не изменится
Синоптики предполагают, что до конца недели характер погоды не изменится


Тёплая погода в Новосибирске задержится на ближайшие 5 дней — после этого синоптики ожидают очередную порцию холодного воздуха.


«Сейчас у нас наблюдается западно-восточный перенос воздушных масс. К нам приходят воздушные массы с европейской части территории. Одна порция такого тёплого воздуха сейчас переваливает Урал и к нам подойдёт к 14–15-му числу», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


У атлантических масс, которые подходят к Новосибирску, большой влагозапас — это предполагает осадки.


Сегодня днём, 13 февраля, в Новосибирске временами будет идти небольшой снег, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 м/с. Днём ожидается 9–11 градусов мороза.


В четверг, 14 февраля, также вероятен небольшой снег, ветер юго-западный 3–8 м/с. Ночью будет –12 ...–14 градусов, а днём температура поднимется до –6...–8 градусов.


В пятницу, 15 февраля, осадки прекратятся, но сохранится юго-западный ветер 3–8 м/с. Температура ночью также будет –12 ...–14 градусов, днём станет теплее, –5...–7 градусов.


«По нашим предварительным данным, холодная порция воздуха поступит к нам не раньше 18 [февраля]», — добавила Марина Виноградова.


Потепление в Новосибирске после недели аномальных морозов началось в выходные. После того как в городе потеплело, вновь открылись каток в Центральном парке и ледовый городок на Михайловской набережной. 

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