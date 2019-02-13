Продолжаем греться: новосибирцев ждёт тёплая и снежная погода
В конце недели в город могут вернуться морозы
Тёплая погода в Новосибирске задержится на ближайшие 5 дней — после этого синоптики ожидают очередную порцию холодного воздуха.
«Сейчас у нас наблюдается западно-восточный перенос воздушных масс. К нам приходят воздушные массы с европейской части территории. Одна порция такого тёплого воздуха сейчас переваливает Урал и к нам подойдёт к 14–15-му числу», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
У атлантических масс, которые подходят к Новосибирску, большой влагозапас — это предполагает осадки.
Сегодня днём, 13 февраля, в Новосибирске временами будет идти небольшой снег, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 м/с. Днём ожидается 9–11 градусов мороза.
В четверг, 14 февраля, также вероятен небольшой снег, ветер юго-западный 3–8 м/с. Ночью будет
В пятницу, 15 февраля, осадки прекратятся, но сохранится юго-западный ветер 3–8 м/с. Температура ночью также будет
«По нашим предварительным данным, холодная порция воздуха поступит к нам не раньше 18 [февраля]», — добавила Марина Виноградова.
Потепление в Новосибирске после недели аномальных морозов началось в выходные. После того как в городе потеплело, вновь открылись каток в Центральном парке и ледовый городок на Михайловской набережной.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова