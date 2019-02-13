Растворилось за зиму: на отремонтированной трассе под Новосибирском слезло покрытие

Защитное покрытие «растаяло» вместе со снегом на дороге





На автодороге из новосибирского Академгородка в Кольцово за зиму стёрлось защитное покрытие — его укладывали в конце прошлого лета.





Об этом пожаловался новосибирец Иван Фёдоров — он сфотографировал повреждённое покрытие на дороге утром 12 февраля. Состояние дороги, по его словам, возмутило автомобилистов ещё сразу после ремонта, который сделали здесь осенью прошлого года.





«Кто там ездил, тот поймёт. Там бардак после ремонта был: камешки отлетали от машин в лобовики и фары, сколов до фига было. Мне кажется, что дорога и так была нормальная и не требовала ремонта, а после стало хуже», — рассказал Иван Фёдоров корреспонденту НГС в переписке во «ВКонтакте».





Той же осенью он обращался в прокуратуру по поводу состояния дороги — его вопросы направили в областную ГИБДД. Копия ответа ведомства есть в распоряжении редакции. Там его заверили, что все недочёты исправят во время ремонта.





Дорожники объясняют, что отремонтировать трассу можно будет только в тёплую погоду





В пресс-службе Территориального управления дорог Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что работы на этом участке трассы проводила компания «Сибирские магистрали» — она уложила сантиметровый защитный слой «с применением технологии одиночной шероховатой поверхностной обработки (ШПО)».





В областном дорожном управлении подтвердили, что защитный слой износился за полгода.







«Данное защитное покрытие не является инновационным, поверхностная обработка — технологический процесс устройства на дорожных покрытиях тонких защитных слоев с целью обеспечить шероховатость, водонепроницаемость, износостойкость существующего покрытия — широко применяется с 1980-х годов во всех регионах Российской Федерации. Гарантийный срок на защитный слой составляет два года. В течение гарантийного срока на отдельных участках автодороги Кольцово — Академгородок выявлен износ защитного слоя общей площадью 1848 квадратных метров», — объяснили в ТУАД.





Весной специальная комиссия обследует трассу, найдёт все недостатки и рассчитает объём новых ремонтных работ — подрядчик должен уложить защитный слой заново за свой счёт в течение лета. В ТУАД отметили, что такие работы нужно проводить при температуре воздуха не ниже +15 градусов.





Так трасса выглядела сразу после ремонта





Защитное покрытие на автодороге Академгородок — Кольцово начали укладывать в конце лета. По информации на официальном сайте наукограда Кольцово, 10-летнюю дорогу решили отремонтировать из-за того, что на ней появились выбоины, трещины и колея. Кроме защитного слоя подрядчик установил барьерные ограждения, автобусные остановки. На ремонт 9-километрового участка трассы выделяли почти 40 миллионов рублей.





Недавно власти анонсировали ремонт другой улицы — Большевистской. На ней появятся новые видеокамеры и островки безопасности.