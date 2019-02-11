Фото: из психбольницы в Новосибирске сбежал пациент в пижаме

Пациент ушёл из психбольницы на улице Тульской — по предварительным данным, он перелез через забор





Новосибирские полицейские попросили помощи в поиске пациента, сбежавшего из психиатрической больницы на улице Тульской.







«Ушёл вчера, 10 февраля, с территории психиатрической больницы в Кировском районе (шестая больница) Волов Денис Владимирович 1983 года рождения», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В пресс-службе уточнили, что сообщение об исчезновении пациента поступило в полицию вчера в 17:05. На место выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, Денис Волов перелез через забор и скрылся. При этом в МВД подчёркивают, что психбольницу охраняют не полицейские, а сотрудники ЧОП.







Как пояснили в областной полиции, Денис Волов лечился в психиатрической больнице с 25 декабря 2018 года. Ранее он попал под уголовное дело о разбое, и Октябрьский районный суд Новосибирска вынес постановление о его принудительном лечении.





Как сообщается в ориентировке, которую распространила полиция, пациент психбольницы был одет в серую робу и зелёную пижаму, на ногах были чёрные ботинки. На вид Денису Волову 35 лет, его рост — 179 сантиметров, из особых примет — татуировки.







Всех, кому что-либо известно о местонахождении пациента, полицейские просят сообщать об этом по телефонам: 232–15–79, 232–16–01, 232–16–02 или 02 (с сотового — 020).







Недавно в Новосибирске искали ещё одного сбежавшего пациента психбольницы — криминального авторитета Виктора Мошкова. Задержать его удалось в 300 километрах от города.

