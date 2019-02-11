Фото: из психбольницы в Новосибирске сбежал пациент в пижаме

Полиция попросила помощи в его розыске

Пациент ушёл из психбольницы на улице Тульской — по предварительным данным, он перелез через забор
Пациент ушёл из психбольницы на улице Тульской — по предварительным данным, он перелез через забор


Новосибирские полицейские попросили помощи в поиске пациента, сбежавшего из психиатрической больницы на улице Тульской.


«Ушёл вчера, 10 февраля, с территории психиатрической больницы в Кировском районе (шестая больница) Волов Денис Владимирович 1983 года рождения», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В пресс-службе уточнили, что сообщение об исчезновении пациента поступило в полицию вчера в 17:05. На место выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, Денис Волов перелез через забор и скрылся. При этом в МВД подчёркивают, что психбольницу охраняют не полицейские, а сотрудники ЧОП.


Как пояснили в областной полиции, Денис Волов лечился в психиатрической больнице с 25 декабря 2018 года. Ранее он попал под уголовное дело о разбое, и Октябрьский районный суд Новосибирска вынес постановление о его принудительном лечении.


Как сообщается в ориентировке, которую распространила полиция, пациент психбольницы был одет в серую робу и зелёную пижаму, на ногах были чёрные ботинки. На вид Денису Волову 35 лет, его рост — 179 сантиметров, из особых примет — татуировки.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении пациента, полицейские просят сообщать об этом по телефонам: 232–15–79, 232–16–01, 232–16–02 или 02 (с сотового — 020). 


Недавно в Новосибирске искали ещё одного сбежавшего пациента психбольницы — криминального авторитета Виктора Мошкова. Задержать его удалось в 300 километрах от города.

Прочтений: 1841

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено