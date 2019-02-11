«Организовала банду с котом»: двухлапая собака Моника нашла себе семью

Собаку c инвалидной коляской хотели забрать в Америку и на Кипр, но оставили в Сибири

Новая хозяйка Моники говорит, что даже не замечает, что с собакой что-то не так
Новая хозяйка Моники говорит, что даже не замечает, что с собакой что-то не так


В Новосибирске двухлапой собаке Монике, которая на прошлой неделе получила инвалидную коляску, нашли новых хозяев. 


В приюте «Защити животных» корреспонденту НГС рассказали, что желающих забрать Монику всегда было очень много.


«Мне звонили из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, был звонок из Америки и с Кипра. Но я против того, чтобы отдавать животное в другой регион — трудно контролировать ситуацию и повлиять, если что-то пойдёт не так. И мне обязательно нужно найти общий язык с потенциальным владельцем», — пояснила зоозащитник Татьяна Палкина.


В итоге собаку отдали в семью жительницы Новосибирска Юлии Бойко — она хотела забрать собаку ещё до покупки коляски.


«Я чисто случайно увидела фото Моники в группе приюта "ВКонтакте", она мне сразу же понравилась, она оказалась близка мне по духу. Изначально мы планировали взять её в марте, но очень заскучали и решили забрать сейчас. У неё сейчас все замечательно, такое чувство, что она и не вспоминает, что жила в приюте. 


Они с нашим котом уже успели организовать банду — скидывают "вкусняшки" со стола. Мы даже не замечаем, что с ней что-то не так», — рассказала Юлия Бойко.


Пока собака адаптируется к новой обстановке, коляску не используют, но со временем Моника будет гулять на улице уже на колёсах, добавила Бойко.


В январе НГС рассказывал, как Муниципальная аварийно-спасательная служба нашла дом для енота Феди, которого спасли в Советском районе Новосибирска.

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