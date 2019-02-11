«Организовала банду с котом»: двухлапая собака Моника нашла себе семью

Собаку c инвалидной коляской хотели забрать в Америку и на Кипр, но оставили в Сибири

Новая хозяйка Моники говорит, что даже не замечает, что с собакой что-то не так





В Новосибирске двухлапой собаке Монике, которая на прошлой неделе получила инвалидную коляску, нашли новых хозяев.





В приюте «Защити животных» корреспонденту НГС рассказали, что желающих забрать Монику всегда было очень много.





«Мне звонили из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, был звонок из Америки и с Кипра. Но я против того, чтобы отдавать животное в другой регион — трудно контролировать ситуацию и повлиять, если что-то пойдёт не так. И мне обязательно нужно найти общий язык с потенциальным владельцем», — пояснила зоозащитник Татьяна Палкина.





В итоге собаку отдали в семью жительницы Новосибирска Юлии Бойко — она хотела забрать собаку ещё до покупки коляски.





«Я чисто случайно увидела фото Моники в группе приюта "ВКонтакте", она мне сразу же понравилась, она оказалась близка мне по духу. Изначально мы планировали взять её в марте, но очень заскучали и решили забрать сейчас. У неё сейчас все замечательно, такое чувство, что она и не вспоминает, что жила в приюте.





Они с нашим котом уже успели организовать банду — скидывают "вкусняшки" со стола. Мы даже не замечаем, что с ней что-то не так», — рассказала Юлия Бойко.





Пока собака адаптируется к новой обстановке, коляску не используют, но со временем Моника будет гулять на улице уже на колёсах, добавила Бойко.





В январе НГС рассказывал, как Муниципальная аварийно-спасательная служба нашла дом для енота Феди, которого спасли в Советском районе Новосибирска.