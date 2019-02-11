«Организовала банду с котом»: двухлапая собака Моника нашла себе семью
Собаку c инвалидной коляской хотели забрать в Америку и на Кипр, но оставили в Сибири
В Новосибирске двухлапой собаке Монике, которая на прошлой неделе получила инвалидную коляску, нашли новых хозяев.
В приюте «Защити животных» корреспонденту НГС рассказали, что желающих забрать Монику всегда было очень много.
«Мне звонили из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, был звонок из Америки и с Кипра. Но я против того, чтобы отдавать животное в другой регион — трудно контролировать ситуацию и повлиять, если что-то пойдёт не так. И мне обязательно нужно найти общий язык с потенциальным владельцем», — пояснила зоозащитник Татьяна Палкина.
В итоге собаку отдали в семью жительницы Новосибирска Юлии Бойко — она хотела забрать собаку ещё до покупки коляски.
«Я чисто случайно увидела фото Моники в группе приюта "ВКонтакте", она мне сразу же понравилась, она оказалась близка мне по духу. Изначально мы планировали взять её в марте, но очень заскучали и решили забрать сейчас. У неё сейчас все замечательно, такое чувство, что она и не вспоминает, что жила в приюте.
Они с нашим котом уже успели организовать банду — скидывают "вкусняшки" со стола. Мы даже не замечаем, что с ней что-то не так», — рассказала Юлия Бойко.
Пока собака адаптируется к новой обстановке, коляску не используют, но со временем Моника будет гулять на улице уже на колёсах, добавила Бойко.
В январе НГС рассказывал, как Муниципальная аварийно-спасательная служба нашла дом для енота Феди, которого спасли в Советском районе Новосибирска.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Анастасия Нефёдова
Фото Юлии Бойко