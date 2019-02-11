Дело Жоглика: прокуратура отказалась от обвинений по делу школьника-хакера

Владимиру Жоглику грозит до 2 лет колонии, хотя за него заступились тысячи горожан

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Владимир Жоглик уже давно окончил школу и сейчас учится в НГТУ





В понедельник, 11 февраля, в Советском районном суде Новосибирска началось предварительное заседание по делу Владимира Жоглика, которого обвиняют в подделке оценок в электронном журнале, — в суде находится и корреспондент НГС.







Студента НГТУ Владимира Жоглика обвиняют в том, что он ещё в школьные годы, в 2016 году, исправлял оценки в электронном журнале для себя и своих одноклассников. За это ему грозит лишение свободы на 2 года или штраф в 200 тысяч рублей по части 1 статьи 272 УК РФ. «Неправомерный доступ к компьютерной информации».





Сегодня в суде Советского района проходит закрытое предварительное заседание.







16:10

Адвокат Жоглика надеется, что постановление суда по делу бывшего школьника обжаловать никто не будет и оно вступит в силу





Адвокат Балян показывает целый чемодан материалов по уголовному делу своего клиента.





16:06

Семья Владимира Жоглика благодарит всех, кто его поддерживал.





16:04

«То, что случилось сегодня, — давно ожидаемый факт», — считает Балян.





16:02

«Если обвинение отказывается, а защита не возражает, то у суда, по большому счёту, выбора нет. Но гадать мы не будем — завтра посмотрим», — сказал адвокат Александр Балян.





16:00





Вместе с Владимиром Жогликом в суд пришла его мать Лилия. Она называет уголовное дело сына «адом и кошмаром».





15:58

Адвокат Александр Балян (на фото слева) заявил, что для уголовного преследования оснований нет





Владимир Жоглик (на фото справа) в суде держится очень сдержанно. Но его адвокат Александр Балян щедро раздаёт комментарии. Он заявил, что удивлён тому, что дело вообще так затянулось, — Балян считает, что для преследования вообще нет оснований.





15:54

Прокуратура решила отказаться от обвинения — поступок Жоглика не представляет собой общественной опасности, сообщил прокурор района Николай Земеров.





Суд удалился в совещательную комнату и примет решение. Оно, как ожидает Земеров, будет уже завтра.





15:50





Прокурор Советского района Новосибирска Николай Земеров комментирует дело Владимира Жоглика.





15:49

В здании суда, по слова корреспондента НГС, идёт ремонт, но приставы просят быть тише и журналистов





Заседание продолжается уже 45 минут — периодически из кабинета выходит судебный пристав и просит соблюдать тишину.





15:32

История школьника-хакера вызвала невероятный резонанс в обществе — тысячи горожан подписывали петицию об оправдании Владимира Жоглика, за него заступались общественники и депутаты.





Как подчёркивал адвокат Жоглика, заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв указал прокуратуре Новосибирской области принять меры для прекращения уголовного дела. Очевидно, этого не произошло.







После того как за Жоглика вступились жители Новосибирска, обвиняемого поддержали и мэр Анатолий Локоть, и уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. Оба сочли наказание Жоглику слишком суровым.











15:19

В суд дело Владимира Жоглика ушло на прошлой неделе — по информации пресс-службы областной прокуратуры, надзирающий прокурор согласился с позицией обвинения.





Защита Жоглика по-прежнему намерена добиться оправдания новосибирца.







15:11

Дело Жоглика (на фото в центре) вызвало большой резонанс





Сегодняшнее заседание только предварительное, и суд вряд ли вынесет решение по существу.





15:11

В январе 2018 года прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение в отношении Владимира Жоглика.







«Мы планируем подготовиться и просто уничтожить обвинение. Может быть одно из двух: либо прокурор возвратит дело следователю с указанием исправить недостатки, либо дело погибнет в прокуратуре», — рассказывал 22 января адвокат студента Александр Балян.







15:07

Полиция направила в суд дело Владимира Жоглика осенью 2017 года. Как сообщали в пресс-службе областного управления МВД, весной 2016 года ученик 11-го класса гимназии № 5 использовал специальную компьютерную программу, чтобы получить логин и пароль администратора электронного дневника.







Ими он поделился со своим 16-летним одноклассником, и тому удалось целый месяц исправлять плохие оценки на хорошие себе и одноклассникам по их просьбе.







С Жоглика взяли подписку о невыезде, а дело направили в суд.





