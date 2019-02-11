Автобус с маршруткой столкнулись возле ЛДС: пострадали два пассажира
Автобус шёл по маршруту
Сегодня днём, 11 февраля, в Новосибирске недалеко от ЛДС «Сибирь» маршрутка врезалась в автобус — два пассажира обратились за помощью к врачам.
«Около 13:00 в Калининском районе по улице Богдана Хмельницкого произошло столкновение автомобиля "Газель" и пассажирского автобуса. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились 2 пассажира "Газели"», — рассказала корреспонденту НГС госинспектор отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.
Автобус следовал по маршруту
Характер травм и обстоятельства ДТП выясняются.
В конце января авария с общественным транспортом случилась в Нижней Ельцовке — там автобус въехал в опору моста и собрал пробку на Бердском шоссе.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Евгенией Табатчиковой