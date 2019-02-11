Пошла жара: в Новосибирск идёт сильное потепление

Ко Дню святого Валентина в городе станет тепло и снежно

Самым тёплым из ближайших дней в Новосибирске станет 14 февраля
Самым тёплым из ближайших дней в Новосибирске станет 14 февраля


Из Новосибирской области ушли аномальные морозы — в ближайшие дни температура будет постепенно расти, и в четверг, 14 февраля, поднимется до –5 градусов.


«40–30-градусные морозы отступают. Правда, сегодня ночью морозы местами по области достигали –30...–33 градусов, но, в принципе, основной холод отошёл уже на Кемеровскую область и дальше на восток, юго-восток. Мы полагаем, что область высокого атмосферного давления, связанная с этим холодом, будет отступать и дальше — в восточном направлении», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


На смену этому холоду приходят воздушные массы с запада из районов Среднего Урала и прилегающих районов Поволжья. Температурный фон в Новосибирской области постепенно повышается, но завтра на фоне повышенного атмосферного давления ночью будет довольно прохладно — от –19..–24 до –31 градуса ночью и –10…–15 градусов днём.


«Дальше днём мы ждём, что начнутся отдельные снегопады, осадки в виде снега. Посвежеет немножко ветер, в порывах до 12–13 м/с, и температурный фон будет повышаться дальше. На 14-е число мы даём уже –14...–19 градусов ночью и днём –5...–10 градусов», — рассказал Ренад Ягудин.


По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, завтра, 12 февраля, в Новосибирске днём будет от –11 до –13 градусов, 13 февраля ожидается –9...–11 градусов, а 14 февраля температура поднимется до –6...–8 градусов.


О том, что морозы отступят, синоптики сообщали ещё в конце прошлой недели.

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