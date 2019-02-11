Начали оттаивать: городок на набережной и каток в Центральном парке открылись после морозов

Ледовый городок открылся после морозов





С повышением температуры в Новосибирске вновь открылся ледовый городок на Михайловской набережной, а вечером в понедельник, 11 февраля, будет работать и каток в Центральном парке.







«Да, открыли в субботу. Городок работает в обычном режиме, — сообщил корреспонденту НГС Сергей Машаров, директор компании «Лед-Шоу-парк», которая управляет ледовым городком. — Морозов не наблюдается пока. Вчера были люди. Сегодня пока мало, так как рабочие дни».







Также с субботы заработал каток в Центральном парке, сообщил директор парка Андрей Былин. Сегодня он продолжит работу в 17:00.





«Мы после субботы-воскресенья сегодня ухаживали за катком, чтобы лёд привести в надлежащее состояние, поэтому с 17 часов открывается», — пояснил Былин.





С 1 февраля каток закрывали из-за морозов, а до этого каток несколько дней не работал из-за подготовительных работ к строительству светомузыкального фонтана.





С отступлением морозов включились подъёмники на горнолыжных курортах области. 9 февраля на горнолыжном комплексе «Ключи» подъемники заработали после 13:00, сообщили на странице комплекса во «ВКонтакте». Также в воскресенье работали оба подъемника на горнолыжном курорте «Юрманка».





Морозы стояли в Новосибирске больше недели. Уже через несколько дней после сильного похолодания в администрации ледового городка сообщили, что городок откроется, когда потеплеет хотя бы до 25 градусов мороза.





На этой неделе в Новосибирске установится тёплая и снежная погода.