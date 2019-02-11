К Новосибирску приближается изумрудная комета, которую никто никогда не видел

Последний раз она пролетала около Земли несколько веков назад

В небе комета Ивамото будет выглядеть как туманный изумрудный шар





В ночь на вторник, 12 февраля, к Земле на близкое расстояние подойдёт комета Ивамото — новосибирцы смогут увидеть её в небе, если вооружатся биноклями.





«12 февраля прогнозируется, что она будет на самом минимальном расстоянии от Земли, и её можно будет увидеть в созвездии Льва. После 12 ночи Лев будет постепенно подниматься выше, и всю ночь с 2 до 8 утра, если будут ещё видны звёзды, <...> туда нужно будет устремить бинокль, достаточно мощный», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.





По словам Андрея Никифорова, комету будет трудно разглядеть из-за городской засветки — лучше наблюдать за ней из пригорода.





Чтобы найти созвездие Льва, нужно сначала найти на небе Большую Медведицу — оно расположено под ковшом и напоминает по форме утюг. Комета будет перемещаться быстро — за час она заметно изменит своё положение относительно звёзд.





Комета Ивамото была открыта в 2018 году. Она является долгопериодической и облетает Солнце за 1371 год, а также уходит за орбиту Плутона.





По информации сотрудницы учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктории Дамм, у кометы 7-звёздная величина — на небе она будет выглядеть, как туманный изумрудный шарик.





В начале декабря Андрей Никифоров вместе с другим сотрудником Большого новосибирского планетария Евгением Тихоновым смогли сфотографировать яркую комету Виртанена.