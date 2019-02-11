К Новосибирску приближается изумрудная комета, которую никто никогда не видел

Последний раз она пролетала около Земли несколько веков назад

В небе комета Ивамото будет выглядеть как туманный изумрудный шар
В небе комета Ивамото будет выглядеть как туманный изумрудный шар


В ночь на вторник, 12 февраля, к Земле на близкое расстояние подойдёт комета Ивамото — новосибирцы смогут увидеть её в небе, если вооружатся биноклями.


«12 февраля прогнозируется, что она будет на самом минимальном расстоянии от Земли, и её можно будет увидеть в созвездии Льва. После 12 ночи Лев будет постепенно подниматься выше, и всю ночь с 2 до 8 утра, если будут ещё видны звёзды, <...> туда нужно будет устремить бинокль, достаточно мощный», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.


По словам Андрея Никифорова, комету будет трудно разглядеть из-за городской засветки — лучше наблюдать за ней из пригорода.


Чтобы найти созвездие Льва, нужно сначала найти на небе Большую Медведицу — оно расположено под ковшом и напоминает по форме утюг. Комета будет перемещаться быстро — за час она заметно изменит своё положение относительно звёзд.


Комета Ивамото была открыта в 2018 году. Она является долгопериодической и облетает Солнце за 1371 год,  а также уходит за орбиту Плутона.


По информации сотрудницы учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктории Дамм, у кометы 7-звёздная величина — на небе она будет выглядеть, как туманный изумрудный шарик.


В начале декабря Андрей Никифоров вместе с другим сотрудником Большого новосибирского планетария Евгением Тихоновым смогли сфотографировать яркую комету Виртанена.

Прочтений: 2731

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено