К Новосибирску приближается изумрудная комета, которую никто никогда не видел
Последний раз она пролетала около Земли несколько веков назад
В ночь на вторник, 12 февраля, к Земле на близкое расстояние подойдёт комета Ивамото — новосибирцы смогут увидеть её в небе, если вооружатся биноклями.
«12 февраля прогнозируется, что она будет на самом минимальном расстоянии от Земли, и её можно будет увидеть в созвездии Льва. После 12 ночи Лев будет постепенно подниматься выше, и всю ночь с 2 до 8 утра, если будут ещё видны звёзды, <...> туда нужно будет устремить бинокль, достаточно мощный», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.
По словам Андрея Никифорова, комету будет трудно разглядеть из-за городской засветки — лучше наблюдать за ней из пригорода.
Чтобы найти созвездие Льва, нужно сначала найти на небе Большую Медведицу — оно расположено под ковшом и напоминает по форме утюг. Комета будет перемещаться быстро — за час она заметно изменит своё положение относительно звёзд.
Комета Ивамото была открыта в 2018 году. Она является долгопериодической и облетает Солнце за 1371 год, а также уходит за орбиту Плутона.
По информации сотрудницы учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктории Дамм, у кометы 7-звёздная величина — на небе она будет выглядеть, как туманный изумрудный шарик.
В начале декабря Андрей Никифоров вместе с другим сотрудником Большого новосибирского планетария Евгением Тихоновым смогли сфотографировать яркую комету Виртанена.
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Елена Громкова
Фото nasa.gov