Врачи предложили новосибирцам назвать тех, кто лечил их лучше всего

За неофициальный титул лучшего доктора борются врачи многих специальностей. Организаторы пока не раскрывают главный подарок — это будет сюрприз





В Новосибирской области выбрали 20 финалистов конкурса «Спасибо, доктор!» среди своих любимых врачей — теперь можно выбрать лучшего из них.







Конкурс лучших докторов уже во второй раз объявил минздрав и общественники — они предложили горожанам написать письма-заявки о своих любимых врачах. К середине февраля организаторы обработали более 550 заявок, из них выбрали 20 специалистов, имена которых пациенты называли чаще других.







«Самый главный, наверное, приз — то, что мы слышим от докторов, это признание, это реальное “спасибо”, которое мы не всегда успеваем сказать в критичных ситуациях, когда нам оказана помощь, и мы убегаем.







И не всегда можем найти возможность [это сделать], а докторам очень приятно получать это “спасибо”, даже спустя какое-то время», — рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов, руководитель общественной организации «ДиаЛайф» Анастасия Смолина, уточнив, что победителям будут подарки, но пока «это сюрприз».







Сейчас организаторы призывают голосовать за претендентов на сайте Новосибирской областной ассоциации врачей. Они уже опубликовали шорт-лист кандидатов, которые прошли в третий этап конкурса:







Акушер-гинеколог Куйбышевской ЦРБ Юлия Тарасова;







Терапевт, заведующая отделением поликлиники № 27 Валентина Матвеева;







Пульмонолог детской больницы скорой помощи Юлия Кондакова;







Детский эндокринолог областной больницы Лариса Санникова;







Детский уролог областной больницы Дмитрий Титов;







Лор горбольницы № 1 Владислав Киселёв;







Стоматолог-хирург Маслянинской ЦРБ Вячеслав Салабута;







Невролог областного госпиталя № 2 ветеранов войн Вера Замяткина;







Терапевт Сибирского окружного медицинского центра Марина Маркова;







Анестезиолог-реаниматолог, завотделением горбольницы № 11 Юрий Зайнутдинов;







Инфекционист, замглавного врача Колыванской ЦРБ Елена Черемискина;







Хирург детской больницы № 1 Дмитрий Шелковников;







Психиатр психиатрической больницы № 3 Наталья Глебашева;







Педиатр выездной паллиативной службы районной больницы № 1 Лейсана Гатауллина;







Фельдшер терапевтического отделения поликлиники № 16 Гулия Юрганова;







Участковый педиатр поликлиники № 17 Ольга Скурлатова;







Онколог-гинеколог, завотделением горбольницы № 1 Александр Тархов;







Врач УЗИ областного онкодиспансера Александр Пономаренко;







Онколог, руководитель центра онкологии и радиотерапии клиники Мешалкина Александр Жеравин;







Кардиолог поликлиники № 1 Елена Кузнецова.







Финал конкурса пройдёт в концертном зале «Евразия» 22 марта в 14:00, вход свободный.







Ранее новосибирские врачи устроили фотоконкурс между больницами — они сняли смешные, философские и грустные кадры о своей работе, пытаясь показать, с чем сталкиваются каждый день.

