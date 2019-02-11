Взяли за растрату: начальницу областного управления по закупкам отправили в СИЗО

Её подозревают в махинациях с запчастями для машин чиновников

Суд избрал меру пресечения для Натальи Малиновской — сейчас она в статусе подозреваемой по уголовному делу о растрате
Суд избрал меру пресечения для Натальи Малиновской — сейчас она в статусе подозреваемой по уголовному делу о растрате


Новосибирский суд поместил под стражу директора областного казённого учреждения «Хозяйственное управление» Наталью Малиновскую — её подозревают в растрате.


«Следователи ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой Малиновской в связи с тем, что в отношении неё возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 160 частью 4 [УК РФ]. Соответственно, на сегодняшний момент ходатайство следователя удовлетворено — избрана данная мера пресечения», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Евгений Громов.


По его словам, суд заключил под стражу и ещё трёх подозреваемых, которые проходят по уголовному делу вместе с Натальей Малиновской.


Государственное казённое учреждение Новосибирской области «Хозяйственное управление» занимается закупками для регионального правительства. В прошлом году, например, это учреждение закупало хрустальные бокалы с позолотой для иностранцев, подарочные наборы с четырьмя видами мёда и праздничную иллюминацию для здания облправительства.


Источник, знакомый с деталями уголовного дела, рассказал корреспонденту НГС, что Наталью Малиновскую подозревают в растрате при закупке запчастей для машин областного правительства. Вместе с ней по уголовному делу проходят ещё два сотрудника «Хозяйственного управления» — заместитель Натальи Малиновской и работник, отвечавший за проведение торгов и приёмку товарно-материальных ценностей по их итогам. Также под следствие попал руководитель организации-контрагента по этой сделке.

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