Два человека погибли в ночном пожаре на Оборонной

В МЧС предполагает, что в возгорании виновата проводка

От огня пострадала только одна половина дома





В ночь на понедельник, 11 февраля, в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом на двух хозяев — в пожаре погибли два человека.







«Огнём уничтожена кровля дома и веранда первой половины дома, произошло частичное обрушение потолочного перекрытия, уничтожена комната размером 4 на 3 [метра] первой половины дома. Общая площадь пожара — 92 квадратных метра. Вторая половина огнём не повреждена», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







В ведомстве пояснили, что к загоревшемуся дому на улице Оборонной пожарные выехали в 2:38. Спустя 9 минут они были на месте. К этому времени частный дом на двух хозяев горел открытым огнём. В МЧС предполагают, что пожар начался из-за неисправной электропроводки.







По данным пресс-службы МЧС, потушить открытый огонь пожарным удалось к 3:49, а полностью закончить работу — в 6:39.







Как сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, на месте пожара найдены тела двух погибших — мужчины и женщины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.





Предыдущей ночью страшный пожар случился в селе Полойка Краснозёрского района — в загоревшемся частном доме погибли четверо маленьких детей и их мать. Главе семейства удалось выбраться. У него остались двое детей — старший сын и падчерица, которые ночевали у бабушки.