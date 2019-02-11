В вольер Ростика пересадили амурского тигра Макса
В вольерах у тигров и львов делают ремонт
В Новосибирском зоопарке амурского тигра Макса пересадили в вольер белого медведя Ростика, которого недавно отправили в Китай.
Посетители зоопарка рассказали корреспонденту НГС, что сейчас в вольерах амурских тигров и африканских львов идёт ремонт, поэтому больших кошек рассадили в другие клетки. Посетители заметили, что зверей перевели в другие вольеры в конце января. Примерно в это же время амурскую тигрицу Таисию отправили в Большереченский зоопарк в Омскую область.
По информации на сайте госзакупок, в вольерах африканских львов и амурских тигров было запланировано устройство фундаментов. Стоимость контракта составляет около 3 миллионов рублей.
А видео, на котором тигр Макс ходит по вольеру Ростика, на выходных опубликовала Нина Курбаткина, постоянный автор роликов, снятых в Новосибирском зоопарке.
Белый медведь Ростик жил в этом вольере до 7 декабря 2018 года. В этот день — день его рождения — медведя отправили жить в китайский зоопарк.
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Елена Громкова
Скриншот и видео youtube.com, канал Нина Курбаткина