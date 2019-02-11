Аналитики подсчитали, сколько литров бензина может купить новосибирец на зарплату

За полгода объём бензина, доступного для жителя Новосибирской области, снизился

Новосибирцам в месяц может быть доступно в среднем 729 литров бензина
Новосибирцам в месяц может быть доступно в среднем 729 литров бензина


Аналитическое агентство РИА Рейтинг подсчитало, сколько литров бензина АИ-92 в среднем может купить на свою зарплату житель Новосибирской области. Объём оказался меньше, чем полгода назад.


Специалисты составили рейтинг, в котором проанализировали доступность бензина в регионах России, Новосибирская область попала на 32-е место из 85. Список сделан на данных Росстата середины января 2019 года.


Оказалось, что житель Новосибирской области может купить на чистую зарплату 729 литров бензина. 


При расчете использовалась цена бензина в 40 рублей 80 копеек. Также в рейтинге отмечается, что цена бензина за год изменилась на 11,2%.


В августе прошлого года РИА Рейтинг проводило аналогичное исследование, тогда новосибирец мог купить на зарплату 734 литра — литр АИ-92 стоил 40 рублей 29 копеек. Новосибирская область была 31-м месте из 85.


Согласно данным нового рейтинга, больше всего бензина могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 2006 литров при цене в 41 рубль 53 копейки за литр. На втором месте жители Москвы — 1699 литров, стоимость литра при этом составляет 42 рубля 37 копеек.


Омская область в списке на 40-м месте (701 литр и 40 рублей 93 копейки), Кемеровская — на 27-м месте (790 рублей и 40 рублей 67 копеек), а Красноярский край — на 17-м месте (933 литра и 41 рубль 47 копеек). 


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