Владимир Тарасенко забросил 200-ю шайбу за карьеру в НХЛ
В завершившемся матче против «Нэшвила» он сделал хет-трик
Воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко забросил 200-ю шайбу за свою карьеру в Национальной хоккейной лиги.
Юбилейную шайбу Тарасенко забросил в составе команды «Сент-Луис Блюз» во время матча против «Нэшвила».
Игра закончилась со счётом 5:4 в пользу «Сент-Луиса». Игра закончилась в овертайме, при этом Тарасенко забросил решающую шайбу и сделал хет-трик в этом матче.
«Это 200-й гол в карьере, 4-й хет-трик в карьере и 10-й гол в овертайме для Влади», — отмечается в твиттере «Сент-Луиса».
За карьеру в Континентальной хоккейной лиге Владимир Тарасенко забросил 225 шайб. В «Сибири» он начал выступать в сезоне 2008/2009, а в сезоне 2011/2012 перешёл в питерский СКА. С 2013 года играет за «Сент-Луис».
В начале этого сезона игра Тарасенко и его команды складывалась не очень удачно — форвард даже приносил извинения своим американским болельщикам.
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Елена Громкова
Фото nhl.com (1), twitter.com/StLouisBlues (2)
Видео twitter.com/StLouisBlues