Владимир Тарасенко забросил 200-ю шайбу за карьеру в НХЛ

В завершившемся матче против «Нэшвила» он сделал хет-трик

Владимир Тарасекно играет за «Сент-Луис» с 2013 года
Владимир Тарасекно играет за «Сент-Луис» с 2013 года


Воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко забросил 200-ю шайбу за свою карьеру в Национальной хоккейной лиги.


Юбилейную шайбу Тарасенко забросил в составе команды «Сент-Луис Блюз» во время матча против «Нэшвила». 


Игра закончилась со счётом 5:4 в пользу «Сент-Луиса». Игра закончилась в овертайме, при этом Тарасенко забросил решающую шайбу и сделал хет-трик в этом матче.


«Это 200-й гол в карьере, 4-й хет-трик в карьере и 10-й гол в овертайме для Влади», — отмечается в твиттере «Сент-Луиса».


За карьеру в Континентальной хоккейной лиге Владимир Тарасенко забросил 225 шайб. В «Сибири» он начал выступать в сезоне 2008/2009, а в сезоне 2011/2012 перешёл в питерский СКА. С 2013 года играет за «Сент-Луис».





В начале этого сезона игра Тарасенко и его команды складывалась не очень удачно — форвард даже приносил извинения своим американским болельщикам.

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