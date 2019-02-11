Владимир Тарасенко забросил 200-ю шайбу за карьеру в НХЛ

В завершившемся матче против «Нэшвила» он сделал хет-трик

Владимир Тарасекно играет за «Сент-Луис» с 2013 года





Воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко забросил 200-ю шайбу за свою карьеру в Национальной хоккейной лиги.





Юбилейную шайбу Тарасенко забросил в составе команды «Сент-Луис Блюз» во время матча против «Нэшвила».





Игра закончилась со счётом 5:4 в пользу «Сент-Луиса». Игра закончилась в овертайме, при этом Тарасенко забросил решающую шайбу и сделал хет-трик в этом матче.





«Это 200-й гол в карьере, 4-й хет-трик в карьере и 10-й гол в овертайме для Влади», — отмечается в твиттере «Сент-Луиса».







За карьеру в Континентальной хоккейной лиге Владимир Тарасенко забросил 225 шайб. В «Сибири» он начал выступать в сезоне 2008/2009, а в сезоне 2011/2012 перешёл в питерский СКА. С 2013 года играет за «Сент-Луис».













With the game on the line, Vladimir Tarasenko took over. That's the 200th career goal, 4th career hat trick and 10th career overtime goal for Vladi!!! #stlblues pic.twitter.com/hGrLpHY5YP — St. Louis Blues (@StLouisBlues) 10 февраля 2019 г.





В начале этого сезона игра Тарасенко и его команды складывалась не очень удачно — форвард даже приносил извинения своим американским болельщикам.