Новосибирский спецназ представит Россию на Армейских играх

Участникам предстоит преодолеть 50 километров и отработать 11 специальных задач

Сибирские военные будут соревноваться со служащими Анголы и Таджикистана
Сибирские военные будут соревноваться со служащими Анголы и Таджикистана


Служащие спецназа Центрального военного округа представят Россию на международном конкурсе Армейских международных игр «Саянский марш — 2019», об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.


Конкурс будет проходить на территории природного парка «Ергаки» в Красноярском крае: 


«Общая протяженность соревновательных трасс — 50 километров с набором высоты до 3 тыс. метров. Участники будут состязаться в преодолении горной трассы с участками для отработки одиннадцати специальных задач. Командам предстоит поиск условно пострадавшего в лавине и его транспортировка, подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и кошках, ориентирование в высокогорной местности, стрельба и метание гранат на точность», — говорится в сообщении. 


Соревнования будут проходить в природном парке Ергаки в горах Западного Саяна
Соревнования будут проходить в природном парке Ергаки в горах Западного Саяна


Первый международный этап конкурса пройдет с 17 по 23 февраля. В нем примут участие военные из России, Анголы и Таджикистана, в качестве наблюдателей будут присутствовать их коллеги из Казахстана.


Справка: Армейские международные игры — комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил государств — участников Игр.


На прошлой неделе новосибирские связисты провели тренировку в сильный мороз — в занятиях приняли участие больше 200 человек и около 50 единиц спецтехники. 

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