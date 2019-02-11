Новосибирский спецназ представит Россию на Армейских играх

Сибирские военные будут соревноваться со служащими Анголы и Таджикистана





Служащие спецназа Центрального военного округа представят Россию на международном конкурсе Армейских международных игр «Саянский марш — 2019», об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.





Конкурс будет проходить на территории природного парка «Ергаки» в Красноярском крае:





«Общая протяженность соревновательных трасс — 50 километров с набором высоты до 3 тыс. метров. Участники будут состязаться в преодолении горной трассы с участками для отработки одиннадцати специальных задач. Командам предстоит поиск условно пострадавшего в лавине и его транспортировка, подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и кошках, ориентирование в высокогорной местности, стрельба и метание гранат на точность», — говорится в сообщении.







Соревнования будут проходить в природном парке Ергаки в горах Западного Саяна





Первый международный этап конкурса пройдет с 17 по 23 февраля. В нем примут участие военные из России, Анголы и Таджикистана, в качестве наблюдателей будут присутствовать их коллеги из Казахстана.







Справка: Армейские международные игры — комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил государств — участников Игр.





На прошлой неделе новосибирские связисты провели тренировку в сильный мороз — в занятиях приняли участие больше 200 человек и около 50 единиц спецтехники.