Баскетбол: «Новосибирск» взял бронзу на Кубке России

Команда обыграла петербургский «Спартак»

Игра проходила в Нижнем Новгороде 
Игра проходила в Нижнем Новгороде 


Баскетбольная команда «Новосибирск» заняла третье место на Кубке России. Команда обыграла петербургский «Спартак». 


Игра проходила 10 февраля в Нижнем Новгороде. Встреча завершилась со счётом 71:62 в пользу новосибирских баскетболистов. В первой четверти наша команда играла не очень уверенно, но уже во второй обошла соперников на 11 очков, а в последней — на 9 (8:16, 19:8, 20:23, 24:15).


«С учетом того, что в финал вышли две команды Единой лиги ВТБ, третье место можно назвать успехом. Несмотря на то что в Суперлиге мы дважды проиграли "Спартаку", сегодня ребята настроились и одержали достойную победу. Немного повезло: сработал план, который мы готовили. В полуфинале с "Нижним Новгородом" петербуржцы часто пытались заигрывать "больших". В результате два игрока "Нижнего" нагрузились фолами, и чтобы это не повторилось с нами, мы попробовали зонную защиту. Рад, что все получилось», — проанализировал игру главный тренер БК «Новосибирск» Владимир Певнев. 


Больше всего очков новосибирской команде принёс разыгрывающий Сергей Токарев — 16. В копилке у защитника Александра Мартынова 15 очков, у нападающего Дмитрия Флиса — 13 очков.


На прошлой неделе «Новосибирск» обыграл ижевскую команду «Купол-Родники» — игра проходила вечером 3 февраля в Новосибирске и завершилась со счётом 68:78 в пользу новосибирских баскетболистов.

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