«Разбито лобовое»: две иномарки столкнулись на улице Василия Старощука
Машины полностью перекрыли дорогу
Вечером 10 февраля в Октябрьском районе на улице Василия Старощука столкнулись автомобили Mitsubishi и Nissan. По информации из соцсетей, Mitsubishi на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan.
«Я ехал по [проезду Виктора] Ващука со стороны "Ауры", [там] стояла "Газель" ГИБДД. Скорых не видел. Со стороны водителя "Ниссана" разбито лобовое, видимо, не пристегнут был, у "Митсубиши" выбито левое переднее колесо», — рассказал корреспонденту НГС Павел Жерноклеев, проезжавший мимо.
По информации из соцсетей, на месте работают сотрудники скорой помощи.
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Маша Вьюн
Фото Павела Жерноклеева