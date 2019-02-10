«Разбито лобовое»: две иномарки столкнулись на улице Василия Старощука

Машины перегородили проезжую часть





Вечером 10 февраля в Октябрьском районе на улице Василия Старощука столкнулись автомобили Mitsubishi и Nissan. По информации из соцсетей, Mitsubishi на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan.





«Я ехал по [проезду Виктора] Ващука со стороны "Ауры", [там] стояла "Газель" ГИБДД. Скорых не видел. Со стороны водителя "Ниссана" разбито лобовое, видимо, не пристегнут был, у "Митсубиши" выбито левое переднее колесо», — рассказал корреспонденту НГС Павел Жерноклеев, проезжавший мимо.







По информации из соцсетей, на месте работают сотрудники скорой помощи.





На этой неделе в в Заельцовском районе Новосибирска трамвай № 14 наехал на пешехода — пострадавшую увезли в больницу. У женщины были подозрения на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также ушиб лба и ссадины.