«Разбито лобовое»: две иномарки столкнулись на улице Василия Старощука

Машины полностью перекрыли дорогу

Машины перегородили проезжую часть
Машины перегородили проезжую часть


Вечером 10 февраля в Октябрьском районе на улице Василия Старощука столкнулись автомобили Mitsubishi и Nissan. По информации из соцсетей, Mitsubishi на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan.


«Я ехал по [проезду Виктора] Ващука со стороны "Ауры", [там] стояла "Газель" ГИБДД. Скорых не видел. Со стороны водителя "Ниссана" разбито лобовое, видимо, не пристегнут был, у "Митсубиши" выбито левое переднее колесо», — рассказал корреспонденту НГС Павел Жерноклеев, проезжавший мимо.


По информации из соцсетей, на месте работают сотрудники скорой помощи. 


На этой неделе в в Заельцовском районе Новосибирска трамвай № 14 наехал на пешехода — пострадавшую увезли в больницу. У женщины были подозрения на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также ушиб лба и ссадины.

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