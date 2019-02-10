Могут и посадить: СК решил проверить продавцов сигнализации, которая была в доме семьи Евсюковых
В пожаре погибли 4 ребенка и их мама — в СК заявили, что сигнализация не сработала
Сотрудники Ордынского межрайонного следственного отдела СКР по Новосибирской области продолжают выяснять обстоятельства ночного пожара в селе Полойка — выяснилось, что сигнал автономного дымового пожарного извещателя, который был установлен в доме, не поступил на пульт дежурной службы.
Такие приборы установили во многих домах, где живут многодетные семьи, после похожего ЧП в селе Степном, когда в огне погибли пятеро детей. Как указано на сайте СКР по Новосибирской области, в ноябре 2018 года между администрацией Полойского сельсовета и учебным центром Федеральной противопожарной службы по Новосибирской области был заключен контракт.
«Заключен муниципальный контракт на оказание услуги по оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями и их техническому обслуживанию на территории Полойского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области», — говорится в сообщении СКР.
Сотрудники СК собираются проверить учебный центр ФПС на признаки состава преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Маша Вьюн
Фото предоставлено СКР по НСО