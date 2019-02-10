Могут и посадить: СК решил проверить продавцов сигнализации, которая была в доме семьи Евсюковых

В пожаре погибли 4 ребенка и их мама — в СК заявили, что сигнализация не сработала

Частный дом в селе Полойка загорелся в ночь на 10 февраля
Частный дом в селе Полойка загорелся в ночь на 10 февраля


Сотрудники Ордынского межрайонного следственного отдела СКР по Новосибирской области продолжают выяснять обстоятельства ночного пожара в селе Полойка — выяснилось, что сигнал автономного дымового пожарного извещателя, который был установлен в доме, не поступил на пульт дежурной службы.


Такие приборы установили во многих домах, где живут многодетные семьи, после похожего ЧП в селе Степном, когда в огне погибли пятеро детей. Как указано на сайте СКР по Новосибирской области, в ноябре 2018 года между администрацией Полойского сельсовета и учебным центром Федеральной противопожарной службы по Новосибирской области был заключен контракт.


«Заключен муниципальный контракт на оказание услуги по оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями и их техническому обслуживанию на территории Полойского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области», — говорится в сообщении СКР.


Сотрудники СК собираются проверить учебный центр ФПС на признаки состава преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.  

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