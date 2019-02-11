«Это война»: водители маршруток подрались на остановке
Пока шофёры выясняли отношения, их ждали пассажиры
В микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска подрались водители двух маршруток — конфликт произошел на глазах пассажиров, а представитель одного из перевозчиков объяснил случившееся нечестной конкуренцией.
«Информация о конфликте водителей маршруток появилась в соцсетях. Сегодня вместе со знакомой наблюдали эпичнейшую ситуацию. На остановке "Печатников" подрались маршрутчики. Как было: маршрутка номер 5 подрезает маршрутку 20. 20-ка останавливается у остановки. Водитель и два мужика выскакивают из маршрутки 5 (228 г/н) и дали в морду водителю 20-ки», — опубликовал сообщение на своей странице в Facebook новосибирец Дмитрий Ковешников.
Позже он уточнил корреспонденту, что в этот момент стоял на остановке. «Ударили мужика, на телефон те, кто били, поснимали, сели в маршрутку и уехали. Тот тоже уехал», — рассказал он подробности инцидента, случившегося около 16:00 в воскресенье, 10 февраля.
Представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-С» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов (обслуживает маршрут
«Впереди ехала 20-ка наша (маршрутка
По его словам, в маршрутке
«Мы четвертый день накатываем маршрут, четвертый день они нам мешают. То перед нами машина не едет, то не дают обгонять и так далее», — отметил он.
По информации Центра управления городским автоэлектротранспортом, маршрут
Маршрутку
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Анна Богданова
Фото предоставлено Михаилом Большовым