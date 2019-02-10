Новосибирцы собрались у карьера на Горской, чтобы научиться строить дома из снега

На сооружение учебного иглу ушёл час и сорок минут

Учебное иглу меньше настоящего, но позволяет освоить основные приёмы (архивное фото)
Учебное иглу меньше настоящего, но позволяет освоить основные приёмы (архивное фото)


Сегодня в районе карьера Блюдце прошёл необычный мастер-класс: желающие смогли научиться строить дома из снега — иглу.


Мероприятие было организовано клубом «Спектр», принять участие в нем мог любой желающий. Как рассказали в «Спектре», на мастер-класс пришли 15 человек, «половина из которых — дети». Участники успели построить полностью один небольшой учебный снежный домик, на это у них ушёл один час сорок минут.


На мастер-класс собрались 15 человек
На мастер-класс собрались 15 человек


Как пояснил представитель «Спектра» Вячеслав Горюнов, основной целью сегодняшнего мастер-класса было подготовить желающих к соревнованиям, которые должны состояться через неделю, 16 и 17 февраля, на Обском море в районе Чемского бора.


Из снега можно соорудить не только небольшое жилище, но и самые разные «кабриолеты». Именно так поступил новосибирский студент Михаил Куторкин, который слепил, по его утверждениям, Ford Mustang и устроил в нём фотосессию, посвящённую ожиданию лета. 

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