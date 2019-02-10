Экстренно севший в Толмачёво самолет долетел до Сеула
Пассажиру стало плохо в полёте, и самолет пришлось сажать на полпути
Самолёт компании «Аэрофлот», летевший в Сеул, вынужден был сделать в Новосибирске экстренную посадку.
Пассажиру стало плохо во время рейса Шереметьево — Сеул авиакомпании «Аэрофлот». Самолет Boeing 777 вынужден был совершить посадку в аэропорту Толмачёво. Как рассказал очевидец, борт встречала карета скорой помощи с надписью «Реанимация».
По данным сервиса Flightradar, рейс 250 Москва — Сеул приземлился в Новосибирске поздно вечером вчера и вылетел в Сеул сегодня утром. Час назад он приземлился в аэропорту Инчхон.
4 января в Новосибирске пришлось посадить самолёт, летевший из Москвы в Красноярск. Там была отменена часть рейсов из-за сильных морозов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Стас Соколов
Фото автора