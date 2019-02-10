Экстренно севший в Толмачёво самолет долетел до Сеула

Пассажиру стало плохо в полёте, и самолет пришлось сажать на полпути

Пассажиры смогли вылететь в Сеул только к утру





Самолёт компании «Аэрофлот», летевший в Сеул, вынужден был сделать в Новосибирске экстренную посадку.







Пассажиру стало плохо во время рейса Шереметьево — Сеул авиакомпании «Аэрофлот». Самолет Boeing 777 вынужден был совершить посадку в аэропорту Толмачёво. Как рассказал очевидец, борт встречала карета скорой помощи с надписью «Реанимация».







По данным сервиса Flightradar, рейс 250 Москва — Сеул приземлился в Новосибирске поздно вечером вчера и вылетел в Сеул сегодня утром. Час назад он приземлился в аэропорту Инчхон.







4 января в Новосибирске пришлось посадить самолёт, летевший из Москвы в Красноярск. Там была отменена часть рейсов из-за сильных морозов.