Экстренно севший в Толмачёво самолет долетел до Сеула

Пассажиру стало плохо в полёте, и самолет пришлось сажать на полпути

Пассажиры смогли вылететь в Сеул только к утру
Пассажиры смогли вылететь в Сеул только к утру


Самолёт компании «Аэрофлот», летевший в Сеул, вынужден был сделать в Новосибирске экстренную посадку.


Пассажиру стало плохо во время рейса Шереметьево — Сеул авиакомпании «Аэрофлот». Самолет Boeing 777 вынужден был совершить посадку в аэропорту Толмачёво. Как рассказал очевидец, борт встречала карета скорой помощи с надписью «Реанимация».


По данным сервиса Flightradar, рейс 250 Москва — Сеул приземлился в Новосибирске поздно вечером вчера и вылетел в Сеул сегодня утром. Час назад он приземлился в аэропорту Инчхон.


4 января в Новосибирске пришлось посадить самолёт, летевший из Москвы в Красноярск. Там была отменена часть рейсов из-за сильных морозов.

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