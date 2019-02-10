«Я иду против системы»: красавица-фармацевт ведет честный блог о лекарствах в Instagram

Екатерина Борисова работает в одной из новосибирских аптек и честно рассказывает о своей работе, лекарствах и даже о некомпетентных врачах, с которыми как-то столкнулась сама. Около года назад 28-летняя фармацевт решила завести блог, и теперь десятки тысяч людей по всему миру консультируются с ней по поводу тех или иных препаратов или сомнительного лечения, назначенного врачом. Сибирячка рассказала в интервью корреспонденту НГС, почему образование в меде не даёт самого важного, чего смущаются мужчины в аптеках и почему отказываться от лекарств так же вредно, как и увлекаться ими.
Я с детства хотела связать себя с таблетками — у меня и бабушка врачом была, поэтому мне хотелось найти профессию, связанную с медициной, ну и химия мне всегда нравилась. Родилась я в Ангарске, это Иркутская область, приехала в Новосибирск в 17 лет, начала учиться в университете на провизора, работала в то время просто администратором. Официально начала работать в аптеке с 2016 года — сначала в сетевой. Потом поняла, что сетевая аптека — это не моё, потому что меня, так скажем, не устраивает их политика, и я пошла работать в частную аптеку.
У сетевых аптек есть такой фокус-план, и, допустим, им нужно продать определённое количество препаратов — 50 пачек этого и 100 пачек того. Если не выполняют — штрафы, если выполняют — премии. Внутри этих аптек есть такая система, что если ты не продал какое-то лекарство, то тебе, лично сотруднику, будет штраф, что ты денег компании не приносишь, даже до такого доходит. Частная аптека же продаёт то, что у неё покупают.
Люди приходят с назначением врача, с рецептами, и мы можем только по запросу отпускать препараты, вне рецепта советовать нельзя. Продажа антибиотиков без рецепта — это нарушение закона. Мы не имеем права отпускать их без назначения, это карается штрафом.
Единственное — когда приходят ко мне люди и говорят: «Посоветуйте что-нибудь, что делать при простуде». Я по-честному говорю, что при простуде надо много пить, можно выпить какой-нибудь «Терафлю», парацетамол — всё просто.
Но если они говорят: «Нет, нам нужно что-то такое, волшебное», — что же, пожалуйста, выбирайте, тут волшебства целая витрина!
ОРВИ, если это просто ОРВИ, то это реально ничем не лечится и нет такого препарата, который бы раз — и поднял бы на ноги. Можно лечить так только симптоматику — вот у вас болит голова, и вы выпили обезболивающее. Температура? Вы выпили жаропонижающее, горло болит — конфету съели, ну и нос побрызгали.
Если речь идёт о каком-то осложнении, либо это бактериальная инфекция, которую нужно лечить, конечно, есть препараты, много групп препаратов, которые реально эффективны — те же самые антибиотики, которые должны отпускаться строго по рецепту, по назначению врача. Но это опять же нужно сходить к врачу, чтобы установили этот диагноз, а не просто так — дайте мне антибиотики. Кстати, это тоже реальная проблема: люди, как только заболевают, сразу начинают говорить: «Наверное, мне нужно начать лечение сразу с антибиотиков», но таким образом мы можем потерять в конце концов все наши антибиотики, потому что выработается устойчивость и нечем будет лечиться. И когда реально понадобится, они уже не подействуют.
Есть препараты, например, безрецептурные, и я могу посоветовать — иногда по секрету, если бабушка какая-нибудь придёт за чем-нибудь ненужным и супердорогим, на что она копила целый месяц, я ей тихо скажу — не надо это брать, возьмите лучше это. Есть реально нужные препараты, которые дорого стоят, но есть много, которые стоят дорого, а толку от них вообще нет.
Во всём нужно иметь меру — где-то не стоит окунаться с головой и пичкаться всеми лекарствами, с другой стороны, отказываться от них вообще полностью — это бред. Да, это химия, но те химики, которые это синтезируют, они же делают это с учётом правильной концентрации, дозировки, это всё безопасно для человека и не нужно этого добиваться. Не нужно бояться химии, надо просто знать, что ты делаешь и что ты пьёшь.
Так же и с прививками, и с теми, кто их отрицает. Побочные эффекты есть в принципе у всего, тут надо взвешивать все за и против, надо понимать, что такое осложнения по сравнению с тем, сколько людей вообще спасено благодаря вакцинам. Почему сейчас эпидемии кори и какие-то болезни, о которых несколько лет не было слышно — скарлатина, например, — потому что сейчас люди не торопятся делать прививки. И тем, кто сомневается, я всегда предлагаю посмотреть видео на YouTube — как ребёнок болеет коклюшем. Такой достаточно яркий пример очень опасной болезни, и после просмотра все мамы ставят прививки.
Я столкнулась в жизни с некомпетентностью врачей и назначением ненужных лекарств. Я родила ребёнка, и начались плановые обследования.
У нас были такие врачи, которые хотели много денег заработать, грубо говоря. Дело, наверное, было даже не в том, что врач плохой какой-то, а в системе — она идёт от рекомендаций, которые даёт Минздрав. Может, другой врач и по-другому бы поступил, но так как идёт приказ свыше, приходится делать по плану.
В первую очередь у меня материнский инстинкт сработал, я начала разбираться, действительно ли сыну это надо, эффективно это или нет.
Теперь почти каждый день разбираюсь всё глубже и глубже, каждый день изучаю международные сайты, потому что российских таких источников информации практически нет. Во время учёбы в меде никогда не говорили с точки зрения эффективности лечения, это не изучается, там вообще понятие доказательной медицины никто не преподаёт, этого нет, не учат искать информацию. И мне пришлось самостоятельно копаться.
Я завела блог, и сейчас у меня 40 тысяч подписчиков — все приходят за правдой. Так или иначе все сталкиваются с проблемами по здоровью, у кого зубы, у кого волосы. Изначально же нас учат быть врачом на все руки, мы должны многие симптомы знать. Человек говорит: «У меня колет справа!», а мы должны догадаться. И я изучаю, делаю не только разбор таблеток, а вообще всё вместе, почему это возникает, какие причины, как это лечится, какой выход из этой ситуации. И по цепочке — всё приходится читать, изучать.
Вообще всё, о чем я рассказываю в блоге, — это самообразование, в нашей системе образования об этом не рассказывают. Многие студенты из разных вузов на меня подписаны, и некоторые начинают спорить, вот их кандидат наук так учил, он же прав! Надеюсь, лет через 10–20 это всё исправится, я постарею и пойду преподавать.
Самые главные хейтеры в моём инстаграме — это как раз-таки фармацевты, которые пишут: «Да я вот 40 лет за прилавком, что ты рассказываешь, что это не работает, это всё прекрасно работает, я же вижу, как люди покупают!». Моя любимая фраза вообще: «А мне помогает!», — ну что же, это большая сила твоего самовнушения.
Мне первое время говорили: «Ты молодая такая, а уже строишь из себя самую умную». Но я, во-первых, не строю из себя самую умную — если я разбираюсь в этом вопросе, почему я не могу об этом рассказывать, делиться?
Не знаю, может, у кого-то зависть или поспорить просто охота.
К нам, фармацевтам, бывает, относятся как к продавцам в супермаркете, хотя у нас есть образование, мы глубоко изучаем тему и знаем 15 тысяч наименований всяких разных препаратов. Я не хочу сказать, что продавцы какие-то не такие — все люди разные, и за прилавком может стоять высокообразованный человек.
До драк в аптеках обычно не доходит, но часто человек, не зная законов, заходит и просит: «Верните мне деньги, это не тот препарат, который мне нужен был». А мы не имеем права по закону никаких возвратов делать. И начинаются из-за этого ссоры, это основная причина, наверное. Фармацевту обязательно надо знать законы, касающиеся его работы, без законов далеко не уедешь.
Кто скандалит? Это средний возраст. Не было никогда, чтобы бабушка или дедушка на меня как-то так ругались, некоторые дедушки приходят специально пообщаться просто, они по-доброму относятся. Мужчины чаще скандалят, они видят, что перед ними молодая девушка, и он ведёт себя не очень… вежливо.
Бабушка один раз ко мне пришла и просила продать ей баночку для святой воды. Такое тоже бывает.
Всегда смешно, когда мужчины приходят за таблетками типа виагры, а говорят, что это другу. Мне вообще без разницы, для кого вы это покупаете. Девушки смущаются покупать что-то для личной гигиены.
Нам-то всё равно, мы это между собой не обсуждаем, мы прекрасно объясним и расскажем, какие таблетки и для чего нужны. Я, если вижу, что человек стесняется, стараюсь потихонечку тоже разговаривать. Он поймёт, что я его не ругаю, и мы с ним уже установили контакт. Так же они, наверное, и к врачам стесняются ходить.
Часто ещё нас в аптеке обвиняли в повышении цен, хотя мы не участвуем в ценообразовании. На кого им еще кричать, как не на фармацевта, который отпускает препараты? В основном приходят те люди, которые слепо верят врачам, лечатся, залечиваются, у них чек, состоящий из 5 тысяч рублей. А в нём препаратов на 200 рублей, которые реально эффективны, а остальное — это так, маркетинг.
Я стараюсь идти против системы — хотя бы маленькими шажками. Но мои 40 тысяч читателей в курсе правды, и ладно, и хорошо. У меня просто есть внутреннее с детства ощущение, что надо помогать людям, не зря же я в меде училась, туда мы идём с первоначальной целью — потому что хотим по жизни помогать.