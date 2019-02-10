«Я иду против системы»: красавица-фармацевт ведет честный блог о лекарствах в Instagram

Фармацевт Екатерина Борисова уже больше года ведёт честный блог о лекарствах и болезнях Фото: предоставлено Екатериной Борисовой

Екатерина Борисова работает в одной из новосибирских аптек и честно рассказывает о своей работе, лекарствах и даже о некомпетентных врачах, с которыми как-то столкнулась сама. Около года назад 28-летняя фармацевт решила завести блог, и теперь десятки тысяч людей по всему миру консультируются с ней по поводу тех или иных препаратов или сомнительного лечения, назначенного врачом. Сибирячка рассказала в интервью корреспонденту НГС, почему образование в меде не даёт самого важного, чего смущаются мужчины в аптеках и почему отказываться от лекарств так же вредно, как и увлекаться ими.



Я с детства хотела связать себя с таблетками — у меня и бабушка врачом была, поэтому мне хотелось найти профессию, связанную с медициной, ну и химия мне всегда нравилась. Родилась я в Ангарске, это Иркутская область, приехала в Новосибирск в 17 лет, начала учиться в университете на провизора, работала в то время просто администратором. Официально начала работать в аптеке с 2016 года — сначала в сетевой. Потом поняла, что сетевая аптека — это не моё, потому что меня, так скажем, не устраивает их политика, и я пошла работать в частную аптеку.

У сетевых аптек есть такой фокус-план, и, допустим, им нужно продать определённое количество препаратов — 50 пачек этого и 100 пачек того. Если не выполняют — штрафы, если выполняют — премии. Внутри этих аптек есть такая система, что если ты не продал какое-то лекарство, то тебе, лично сотруднику, будет штраф, что ты денег компании не приносишь, даже до такого доходит. Частная аптека же продаёт то, что у неё покупают.

Люди приходят с назначением врача, с рецептами, и мы можем только по запросу отпускать препараты, вне рецепта советовать нельзя. Продажа антибиотиков без рецепта — это нарушение закона. Мы не имеем права отпускать их без назначения, это карается штрафом.



Сибирячка сама столкнулась с некомпетентными врачами, которые лечили её сына Ваню, и стала изучать эффективность лекарств глубже Фото: предоставлено Екатериной Борисовой

Единственное — когда приходят ко мне люди и говорят: «Посоветуйте что-нибудь, что делать при простуде». Я по-честному говорю, что при простуде надо много пить, можно выпить какой-нибудь «Терафлю», парацетамол — всё просто. Но если они говорят: «Нет, нам нужно что-то такое, волшебное», — что же, пожалуйста, выбирайте, тут волшебства целая витрина! ОРВИ, если это просто ОРВИ, то это реально ничем не лечится и нет такого препарата, который бы раз — и поднял бы на ноги. Можно лечить так только симптоматику — вот у вас болит голова, и вы выпили обезболивающее. Температура? Вы выпили жаропонижающее, горло болит — конфету съели, ну и нос побрызгали.



Если речь идёт о каком-то осложнении, либо это бактериальная инфекция, которую нужно лечить, конечно, есть препараты, много групп препаратов, которые реально эффективны — те же самые антибиотики, которые должны отпускаться строго по рецепту, по назначению врача. Но это опять же нужно сходить к врачу, чтобы установили этот диагноз, а не просто так — дайте мне антибиотики. Кстати, это тоже реальная проблема: люди, как только заболевают, сразу начинают говорить: «Наверное, мне нужно начать лечение сразу с антибиотиков», но таким образом мы можем потерять в конце концов все наши антибиотики, потому что выработается устойчивость и нечем будет лечиться. И когда реально понадобится, они уже не подействуют.



Есть препараты, например, безрецептурные, и я могу посоветовать — иногда по секрету, если бабушка какая-нибудь придёт за чем-нибудь ненужным и супердорогим, на что она копила целый месяц, я ей тихо скажу — не надо это брать, возьмите лучше это. Есть реально нужные препараты, которые дорого стоят, но есть много, которые стоят дорого, а толку от них вообще нет.

Во всём нужно иметь меру — где-то не стоит окунаться с головой и пичкаться всеми лекарствами, с другой стороны, отказываться от них вообще полностью — это бред. Да, это химия, но те химики, которые это синтезируют, они же делают это с учётом правильной концентрации, дозировки, это всё безопасно для человека и не нужно этого добиваться. Не нужно бояться химии, надо просто знать, что ты делаешь и что ты пьёшь.



Она признаётся, что в будущем хотела бы преподавать и написать книгу Фото: Александр Ощепков / НГС

Так же и с прививками, и с теми, кто их отрицает. Побочные эффекты есть в принципе у всего, тут надо взвешивать все за и против, надо понимать, что такое осложнения по сравнению с тем, сколько людей вообще спасено благодаря вакцинам. Почему сейчас эпидемии кори и какие-то болезни, о которых несколько лет не было слышно — скарлатина, например, — потому что сейчас люди не торопятся делать прививки. И тем, кто сомневается, я всегда предлагаю посмотреть видео на YouTube — как ребёнок болеет коклюшем. Такой достаточно яркий пример очень опасной болезни, и после просмотра все мамы ставят прививки.



Я столкнулась в жизни с некомпетентностью врачей и назначением ненужных лекарств. Я родила ребёнка, и начались плановые обследования. У нас были такие врачи, которые хотели много денег заработать, грубо говоря. Дело, наверное, было даже не в том, что врач плохой какой-то, а в системе — она идёт от рекомендаций, которые даёт Минздрав. Может, другой врач и по-другому бы поступил, но так как идёт приказ свыше, приходится делать по плану. В первую очередь у меня материнский инстинкт сработал, я начала разбираться, действительно ли сыну это надо, эффективно это или нет.



Теперь почти каждый день разбираюсь всё глубже и глубже, каждый день изучаю международные сайты, потому что российских таких источников информации практически нет. Во время учёбы в меде никогда не говорили с точки зрения эффективности лечения, это не изучается, там вообще понятие доказательной медицины никто не преподаёт, этого нет, не учат искать информацию. И мне пришлось самостоятельно копаться.

Я завела блог, и сейчас у меня 40 тысяч подписчиков — все приходят за правдой. Так или иначе все сталкиваются с проблемами по здоровью, у кого зубы, у кого волосы. Изначально же нас учат быть врачом на все руки, мы должны многие симптомы знать. Человек говорит: «У меня колет справа!», а мы должны догадаться. И я изучаю, делаю не только разбор таблеток, а вообще всё вместе, почему это возникает, какие причины, как это лечится, какой выход из этой ситуации. И по цепочке — всё приходится читать, изучать.



Главные хейтеры в блоге Екатерины — фармацевты с большим стажем работы Фото: предоставлено Екатериной Борисовой

Вообще всё, о чем я рассказываю в блоге, — это самообразование, в нашей системе образования об этом не рассказывают. Многие студенты из разных вузов на меня подписаны, и некоторые начинают спорить, вот их кандидат наук так учил, он же прав! Надеюсь, лет через 10–20 это всё исправится, я постарею и пойду преподавать.

Самые главные хейтеры в моём инстаграме — это как раз-таки фармацевты, которые пишут: «Да я вот 40 лет за прилавком, что ты рассказываешь, что это не работает, это всё прекрасно работает, я же вижу, как люди покупают!». Моя любимая фраза вообще: «А мне помогает!», — ну что же, это большая сила твоего самовнушения. Мне первое время говорили: «Ты молодая такая, а уже строишь из себя самую умную». Но я, во-первых, не строю из себя самую умную — если я разбираюсь в этом вопросе, почему я не могу об этом рассказывать, делиться? Не знаю, может, у кого-то зависть или поспорить просто охота.



Как рассказывает собеседница НГС, до драк в аптеках обычно не доходит, но часто люди заходят поругаться на повышение цен Фото: Александр Ощепков / НГС

К нам, фармацевтам, бывает, относятся как к продавцам в супермаркете, хотя у нас есть образование, мы глубоко изучаем тему и знаем 15 тысяч наименований всяких разных препаратов. Я не хочу сказать, что продавцы какие-то не такие — все люди разные, и за прилавком может стоять высокообразованный человек.



До драк в аптеках обычно не доходит, но часто человек, не зная законов, заходит и просит: «Верните мне деньги, это не тот препарат, который мне нужен был». А мы не имеем права по закону никаких возвратов делать. И начинаются из-за этого ссоры, это основная причина, наверное. Фармацевту обязательно надо знать законы, касающиеся его работы, без законов далеко не уедешь.



Сибирячка относится к скандалам философски — фармацевты не участвуют в ценообразовании, но именно они общаются с жителями в аптеках Фото: предоставлено Екатериной Борисовой

Кто скандалит? Это средний возраст. Не было никогда, чтобы бабушка или дедушка на меня как-то так ругались, некоторые дедушки приходят специально пообщаться просто, они по-доброму относятся. Мужчины чаще скандалят, они видят, что перед ними молодая девушка, и он ведёт себя не очень… вежливо.

Бабушка один раз ко мне пришла и просила продать ей баночку для святой воды. Такое тоже бывает.

Всегда смешно, когда мужчины приходят за таблетками типа виагры, а говорят, что это другу. Мне вообще без разницы, для кого вы это покупаете. Девушки смущаются покупать что-то для личной гигиены.

Многие люди стесняются покупать средства личной гигиены или определённые лекарства, с ними нужно общаться вдвойне внимательно Фото: предоставлено Екатериной Борисовой