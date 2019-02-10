Депутату, семья которого сгорела в пожаре, дадут новое жилье

Сегодня ночью в пожаре под Новосибирском погибли 4 ребенка и их мама

От дома, где жили Евсюковы, остались одни обугленные стены

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать помощь семье Дмитрий Евсюкова, в доме которого сегодня случился пожар, — в огне погибли 4 ребенка и жена сельского депутата Татьяна. Об этом НГС рассказали в правительстве региона.





— Дано поручение региональному министерству социальной политики оперативно решить вопросы, связанные с оказанием помощи пострадавшей семье, а также поручение главе Краснозерского района и региональному минстрою решить вопрос по предоставлению семье нового жилья, — заявили в правительстве.





Пожар в частном доме, где жила многодетная семья Евсюковых, начался 10 февраля около часа ночи. Глава семейства Дмитрий проснулся от писка пожарного извещателя, выскочил на улицу и попытался вывести из дома семью, однако не сумел этого сделать. Огонь мгновенно охватил дом, жена депутата Татьяна и дети не смогли выбраться на улицу, не найдя выхода в огне и дыме. Самому младшему ребенку не было и года, самому старшему — 5 лет. У Евсюкова остались еще двое детей — в ночь трагедии они гостили у бабушки. Причина пожара до сих пор неизвестна, НГС ведет онлайн-репортаж, в котором собирает все известные на этот момент подробности.



