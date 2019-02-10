Трагедия в Полойке: семья депутата погибла в пожаре

4 ребенка и их мама не выбрались из пылающего дома — отец семейства не успел их спасти

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Дом, в котором жила многодетная семья, сгорел дотла

Сегодня ночью в Краснозерском районе Новосибирской области в селе Полойка сгорели в частном доме 4 ребенка и их мама. Спастись сумел только отец семейства. НГС в режиме онлайн сообщает подробности страшного ЧП.







12:24

По непроверенной пока информации, глава семейства Дмитрий Евсюков сейчас в тяжелом состоянии в реанимации.







12:22

Читатели НГС в комментариях сообщают, что дом, где жили Евсюковы, был очень старым, построенным из шпал и обшитым железом - именно поэтому он вспыхнул как спичка и очень быстро сгорел.





12:19

Скриншот с сайта ideputat.er.ru









О потерявшем семью в пожаре Дмитрии Евсюкове пока известно немного. Он родился в 1979 году в селе Полойка. Получил среднее образование, работал в Полойском Культурно-досуговом центре руководителем кружка.







12:17

Жительница села рассказала корреспонденту НГС, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная: дети всегда были накормлены и чисто одеты. Глава семьи Дмитрий Евсюков работает в местном доме культуры.





12:05

По словам жителя села, пока удалось найти останки только четырех человек. «Младшему ребенку было не больше четырех месяцев. У жены тоже нашли половину тела», — говорит очевидец.





12:01

Житель деревни Полойка Роман Болдырев рассказал, что знаком с выжившим мужчиной. Это Дмитрий Евсюков — депутат местного сельсовета.







«У меня нет слов. Работали вместе с Димой, видел его вчера ещё. У них есть ещё двое ребятишек — они находились в гостях у бабушки. Вот и остались в живых. Где сейчас отец — не знаю, говорят, в больнице. Когда пожар тушили, падал на колени, кричал… Сейчас здесь МЧС, следователи работают. Жутко, конечно...» — говорит Роман.







11:58

«Старшая дочь осталась в живых и старший сын, они у бабушки ночевали в эту ночь», — подтвердил корреспонденту НГС один из жителей села Полойка.







Он уточнил, что девочке 14 лет, а мальчик учится во втором классе.











11:44

По непроверенным пока данным, пожар этой ночью произошел в доме местного 39-летнего депутата Дмитрия Евсюкова. Как сообщает телеграм-канал Mash, у мужчины остались двое детей, которые этой ночью гостили у бабушки.





11:35

Начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов





Начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов с места событий рассказал, что на момент прибытия пожарных дом горел «открытым горением».







«Дом оборудован автономным пожарным извещателем. Один человек эвакуировался до прибытия пожарных подразделений. На месте пожара работает оперативно-следственная группа и пожарная лаборатория, а также психолог Главного управления», — сообщил Виктор Орлов.







11:31

Если вам что-либо известно о произошедшей трагедии или погибшей в огне семье — свяжитесь, пожалуйста с редакцией НГС по телефону 8–923–157–0000 или напишите на редакционную почту news@ngs.ru.





11:29

Публикуем два коротких видео с места событий.













11:09

Буквально накануне трагедии МЧС выпустило памятку для владельцев частных домов — как правильно топить печи во время морозов. Как в воду глядели. Вот она:





— Следите за печами и дымоходами. Своевременно чистите и ремонтируйте. Белите и заделывайте трещины на печи сразу, как только они появляются. Ремонт и кладку печей доверяйте только лицам и организациям, имеющим лицензию на проведение этих работ.





— Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение детей, недееспособных членов семьи.





— Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.





— Перед топкой необходимо прибить металлический лист размерами не менее 50 на 70 см.





— Топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Тогда не возникнет опасного перекала печи.





— Не сушите на печи вещи и сырые дрова. Следите, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.





— Не растапливайте печь дровами, по длине не вмещающимися в топку.





— В местах, где стены, перегородки, перекрытия, балки зданий примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.





10:21

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области объявило о возбуждении уголовного дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В село Полойка выехала следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов. Сейчас следователями проводится осмотр места трагедии, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося.







10:14

Несколько фото с места событий:





В этом доме жила многодетная семья





Пожар потушили за 2 часа





Отец семейства выскочил через окно, а его жена и дети не смогли найти выход в огне





10:08

На месте трагедии с самого утра работают следователи СК и эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые должны точно установить причину пожара (пока она неизвестна).





10:06

Возраст погибших детей — от 1 года до 5 лет.





10:02

Спастись сумел только глава семейства — мужчина, как рассказали в МЧС по Новосибирской области, проснулся от громкого звука — запищал автономный дымовой пожарный извещатель. Такие приборы установили во многих домах, где живут многодетные семьи, после похожего ЧП в селе Степное, когда в огне погибли пятеро детей.





— От громкого звука мужчина проснулся и выскочил на улицу, рассчитывая спасти семью через окна. Однако мать и дети (от года до пяти лет) не смогли выбраться из дома, — констатировали в МЧС. — Огонь и дым слишком быстро охватили дом, люди элементарно не смогли найти выход.





09:58

По данным МЧС, сообщение о пожаре в деревянном доме на одной из улиц в селе Полойка поступило этой ночью в 00:17. Причина пожара неизвестна до сих пор. Потушили огонь быстро: по официальным данным, локализовали (то есть не дали огню распространяться дальше) пожар в 00:58, а потушили — в 02:05. Однако живущей в этом доме семье уже было не помочь — они задохнулись в дыму.



