В Октябрьском районе прорвало теплотрассу — по улицам течёт горячая вода

В СГК заверили, что ситуация находится под контролем аварийно-выездной бригады

На дороге образовалась яма
На дороге образовалась яма


В Октябрьском районе Новосибирска случилась авария на теплотрассе — из-за прорыва теплосети по улицам течёт горячая вода. Авария произошла вчера вечером на пересечении двух улиц: Чехова и Сакко и Ванцетти.


Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на дороге образовалась яма, из которой бежит вода по всей улице Чехова в сторону Шевченковского жилмассива. Один из очевидцев добавил, что местные жители, живущие в частном секторе, вынуждены копать траншею, чтобы их дома не затопило. 


В пресс-службе СГК корреспонденту НГС сообщили, что ситуация находится под контролем аварийно-выездной бригады.


«У нас обнаружился дефект в районе улицы Чехова, 66. Он находится под контролем аварийно-выездной бригады. В настоящее время ввиду неблагоприятных погодных условий (сильный мороз) и во избежание отключения значительного количества потребителей принято решение: устранять этот дефект в кратчайшие сроки при ближайшем потеплении. На теплоснабжение потребителей эта ситуация в данный момент не влияет. Обращаем внимание всех жителей на меры безопасности в указанном районе и соблюдение требований предупреждающих знаков и заграждения участка», — сообщили в СГК. 


В понедельник Анатолий Локоть сообщил, что на ТЭЦ-5 в Новосибирске перестал работать один энергоблок, а вчера жители сразу нескольких районов Новосибирска пожаловались на то, что в их домах начали остывать батареи — НГС вёл онлайн-трансляцию

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