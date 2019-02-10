В Октябрьском районе прорвало теплотрассу — по улицам течёт горячая вода
В СГК заверили, что ситуация находится под контролем аварийно-выездной бригады
В Октябрьском районе Новосибирска случилась авария на теплотрассе — из-за прорыва теплосети по улицам течёт горячая вода. Авария произошла вчера вечером на пересечении двух улиц: Чехова и Сакко и Ванцетти.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на дороге образовалась яма, из которой бежит вода по всей улице Чехова в сторону Шевченковского жилмассива. Один из очевидцев добавил, что местные жители, живущие в частном секторе, вынуждены копать траншею, чтобы их дома не затопило.
В пресс-службе СГК корреспонденту НГС сообщили, что ситуация находится под контролем аварийно-выездной бригады.
«У нас обнаружился дефект в районе улицы Чехова, 66. Он находится под контролем аварийно-выездной бригады. В настоящее время ввиду неблагоприятных погодных условий (сильный мороз) и во избежание отключения значительного количества потребителей принято решение: устранять этот дефект в кратчайшие сроки при ближайшем потеплении. На теплоснабжение потребителей эта ситуация в данный момент не влияет. Обращаем внимание всех жителей на меры безопасности в указанном районе и соблюдение требований предупреждающих знаков и заграждения участка», — сообщили в СГК.
В понедельник Анатолий Локоть сообщил, что на ТЭЦ-5 в Новосибирске перестал работать один энергоблок, а вчера жители сразу нескольких районов Новосибирска пожаловались на то, что в их домах начали остывать батареи — НГС вёл онлайн-трансляцию.
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Виктория Брылёва
Фото vk.com/act54