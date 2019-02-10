В жилмассиве на берегу Оби открылась артизанская пекарня, тесто для багетов здесь заводят с вечера

Пока в булочной делают только два вида хлеба (но корреспондент НГС смог застать только один).





Пекарня «Пшеница» открылась в жилом комплексе «Европейский Берег» (Большевистская, 112).







«Пшеница» — небольшая пекарня на первом этаже жилого дома. В зале пока нет ничего, кроме стеллажа для хлеба и витрины для выпечки и десертов. Совладелец заведения Павел Мошкин, рассказал, что и он, и другие участники проекта ранее работали в общественном питании и к промышленному хлебопечению отношения не имели.







«Когда открывались, все деньги потратили на оборудование. Но позже мы хотим в зале поставить хотя бы пару столиков, чтобы можно было выпить кофе и съесть десерт на месте», — пояснил Павел.





Пока в зале ничего нет, кроме витрины и стойки





Корреспондент НГС застал в пекарне только один вид хлеба — багеты. По словам Павла Мошкина, чтобы получить тесто для багетов правильных кондиций, его заводят за 12 часов. Багет в «Пшенице» стоит 35 рублей и по вкусу и структуре мякиша действительно очень похож на так называемый «артизанский» (то есть изготавливаемый вручную) французский хлеб. Кроме хлеба в пекарне можно купить несколько видов выпечки (18–28 рублей) и десертов (80–120 рублей).







У багета мякиш с большими порами, которые образуются и сохраняются только при длительном вызревании теста.





Мини-пекарни — одно из активно развивающихся направлений в Новосибирске. Однако, как показывает практика, большинство такого рода точек выпекает довольно стандартную продукцию на основе готовых смесей, которые позволяют упростить и убыстрить процесс производства. Хлеб по традиционной «медленной» технологии можно встретить преимущественно в национальных пекарнях.







Кроме хлеба в заведении продаются недорогая выпечка и десерты





«Пшеница» — не единственная мини-пекарня в «Европейском Береге». Буквально в соседних домах находятся две точки близкого формата: пекарня сети «Буше» и пекарня-кондитерская Le Pain. Всего в Новосибирске сейчас, по данным 2ГИС, работает более 150 пекарен. Самый крупный сетевой проект — «Хлебница», имеющая уже 16 точек по всему городу.





«Европейский Берег» давно уже привлекает предпринимателей. Несмотря на то что работающим здесь магазинам и кафе приходится рассчитывать прежде всего на жителей самого жилого комплекса, здесь работает уже несколько кафе. Не у всех, правда, дела идут хорошо. Так, начавшая работать в ноябре 2017 года бар-коптильня Jack Smoker была закрыта ещё в прошлом году. А вот пельменная «#ВТЕСТЕФАРШ» смогла не только удержаться, но даже расширилась, переехав на новое место.