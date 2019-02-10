«Если не выйдешь, я тебя силой вытащу»: таксист отказался от заказа и выгнал клиентку из машины

Яна Непомящая попыталась выяснить ситуацию, но водитель выгнал её на улицу





Пассажир «Яндекс.Такси» Яна Непомящая рассказала об инциденте с таксистом, который произошёл с ней вчера днём на улице Немировича-Данченко, — девушка села в машину, но её заказ по непонятной причине отменили. Когда девушка пыталась разъяснить ситуацию, таксист в грубой форме выгнал пассажирку из машины.





Яна Непомящая вызвала такси — ей пришло оповещение, что подъехал автомобиль KIA Rio белого цвета. Девушка вышла на улицу, но оказалось, что водитель перепутал подъезды и остановился не в том месте. Клиентка со второго раза дозвонилась до водителя, нашла машину и села.





«Я его настигла: он не у того подъезда остановился, я в машину села, и в этот же момент пришло оповещение, что заявка отменена. Походу, он хотел просто уехать, но не успел. А почему хотел уехать, потому что они [таксисты] не очень любят ездить с правого берега на левый, там всего двести рублей, а ехать нужно было на Берёзовую Рощу с Немировича-Данченко — это далеко. Всё, поэтому он отменил, а я села», — рассказала корреспонденту НГС Яна Непомящая.





Девушка не отменяла заказ, она спросила водителя, не отменял ли он — но получила отрицательный ответ. Яна попыталась разобраться в ситуации и начала звонить в службу поддержки «Яндекс.Такси». Водитель посоветовал ей выйти из машины и разбираться на улице, потому что, по его словам, нужно было ехать на следующий вызов. Однако пассажирка отказалась выходить из машины, не найдя причины отмены поездки, и попросила таксиста довезти её до места, потому что очень торопилась.





«Я сказала: "Давайте я вам дам 215 рублей, как было написано, и мы просто поедем туда, я тороплюсь". Молодой человек сказал, что его оштрафуют, потому что ему уже пришёл другой заказ», — отметила Яна.







Тогда девушка продолжила звонить в службу поддержки, но таксист снова попросил её выйти из машины, а когда клиентка отказалась это делать — вышел из машины, открыл дверь и в грубой форме попросил покинуть автомобиль.





«Его бомбануло! Он выскочил из машины, открыл двери и крикнул: "Выходите!" Я сказала, что не выйду, и попыталась закрыть двери — он меня слегка шлёпнул по руке, чтобы не закрывала. Я опять сказала, что пока не разберусь — не выйду. На что он ответил: "Я такую стерву, как ты, не повезу. Если не выйдешь, я тебя силой вытащу". И тут я испугалась. Он взял меня за рукав, выдернул из машины и несильно толкнул, потом захлопнул дверь и уехал», — рассказывает Яна.





Когда девушка дозвонилась в службу поддержки «Яндекс.Такси», ей сообщили, что поездку отменил водитель.







«"Яндекс.Такси" по телефону подтвердил, что это водитель отменил поездку. Он мне встречу сорвал, пришлось переносить», — добавила пассажирка.





Позже Яна Непомящая обратилась в полицию.





«Наша участковая пришла, она с моих слов всё записала. Единственное, она мне сказала, что это ни под какую статью, к сожалению, не подходит. Потому что есть статья "Побои", и если так, то она должна мне дать направление на судебную-медицинскую экспертизу, которая ничего не выявит, потому что он же меня не бил. Тогда это просто будет как жалоба», — объяснила потерпевшая.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось получить оперативный комментарий.





В службе качества «Яндекс.Такси» сообщили, что водителя отстранили от работы для дальнейших разбирательств.





«Водитель отстранён от заказов, <...> за компенсацией можно обратиться к работодателю водителя — в таксопарк», — сообщили в службе.







Также служба поддержки извинилась перед клиенткой — в ближайшее время девушка намерена получить обещанную компенсацию.





Новосибирцы нередко жалуются на водителей такси — например, в январе таксист отказался везти инвалидное кресло сибирячки.