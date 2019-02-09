Никакого криминала: табличку-звезду с памятника Героям Отечества сняла администрация

Из-за морозов табличку пришлось демонтировать

Очевидцы заметили, что табличка на памятнике пропала сегодня
Очевидцы заметили, что табличка на памятнике пропала сегодня


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что табличка-звезда с памятника Героям Отечества (возле дома Сибиряков-Гвардейцев, 63) была снята администрацией района. 


«В связи с морозами табличка была демонтирована администрацией. Никакого криминала нет. Сейчас потеплеет, и всё будет восстановлено», — сообщили в ведомстве. 


Днём читатель сообщил в редакцию, что на Затулинке с памятника Героям Отечества, павшим и ныне живущим, забрали табличку — очевидец подозревал, что её похитили


Несколько дней назад власти Новосибирска предложили горожанам обсудить проект установки памятника Сталину на территории обкома КПРФ на Большевистской — по бокам от памятника предполагается повесить таблички с цитатой Сталина и цитатой из стихотворения, посвящённого ему. 


Прочтений: 467

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено