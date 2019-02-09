Никакого криминала: табличку-звезду с памятника Героям Отечества сняла администрация
Из-за морозов табличку пришлось демонтировать
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что табличка-звезда с памятника Героям Отечества (возле дома Сибиряков-Гвардейцев, 63) была снята администрацией района.
«В связи с морозами табличка была демонтирована администрацией. Никакого криминала нет. Сейчас потеплеет, и всё будет восстановлено», — сообщили в ведомстве.
Днём читатель сообщил в редакцию, что на Затулинке с памятника Героям Отечества, павшим и ныне живущим, забрали табличку — очевидец подозревал, что её похитили.
Несколько дней назад власти Новосибирска предложили горожанам обсудить проект установки памятника Сталину на территории обкома КПРФ на Большевистской — по бокам от памятника предполагается повесить таблички с цитатой Сталина и цитатой из стихотворения, посвящённого ему.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Виктория Брылёва
Фото читателя НГС