Никакого криминала: табличку-звезду с памятника Героям Отечества сняла администрация

Очевидцы заметили, что табличка на памятнике пропала сегодня





В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что табличка-звезда с памятника Героям Отечества (возле дома Сибиряков-Гвардейцев, 63) была снята администрацией района.





«В связи с морозами табличка была демонтирована администрацией. Никакого криминала нет. Сейчас потеплеет, и всё будет восстановлено», — сообщили в ведомстве.







Днём читатель сообщил в редакцию, что на Затулинке с памятника Героям Отечества, павшим и ныне живущим, забрали табличку — очевидец подозревал, что её похитили.







Несколько дней назад власти Новосибирска предложили горожанам обсудить проект установки памятника Сталину на территории обкома КПРФ на Большевистской — по бокам от памятника предполагается повесить таблички с цитатой Сталина и цитатой из стихотворения, посвящённого ему.





