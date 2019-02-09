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«Колоссальная работа»: врачи онкодиспансера осмотрели полторы тысячи человек за 7 часов

И они намерены продолжать массовые осмотры

Акция в онкодиспансере проходила сегодня с 9 часов утра до 16 часов 
Акция в онкодиспансере проходила сегодня с 9 часов утра до 16 часов 


Сегодня, 9 февраля, в Новосибирске врачи онкологического диспансера приняли почти полторы тысячи человек — все пациенты пришли показать свою кожу: родинки или другие образования.


«День открытых дверей» начался в диспансере в 9 часов утра, на него звали всех новосибирцев, желающих провериться. Планировалось, что врачи закончат работу в 14 часов, но в итоге последних пациентов осмотрели в 16:15 — на обследование пришло больше, чем ожидалось. Приезжали жители из районов области.


Врачи приняли около 1450–1500 человек — подсчёты ещё идут. Примерно у 3% — это 45–50 человек — обнаружен рак, рассказал корреспонденту НГС главный онколог области, врач диспансера Вадим Захаров.


«У этих больных врачи взяли цитологические соскобы с образований. Тот цитологический материал, который был сформирован, в понедельник будет отдан в нашу патоморфологическую лабораторию, будет исследоваться, и в течение недели, ориентировочно в среду-четверг, мы этих пациентов будем обзванивать. Мы у каждого взяли контактный телефон, записали фамилию, имя, отчество, дату рождения, чтобы поднять карточки, зарегистрировать этих пациентов у нас заочно и пригласить на госпитализацию уже, на хирургическое лечение», — говорит Захаров. 


Захаров отметил, что, скорее всего, пациентов будут лечить в самом диспансере либо часть направят в горбольницу. 


При этом, отметил Захаров, некоторым пациентам потребуется лучевая терапия, а не хирургическое вмешательство. Тем, у кого выявили образование на лице — может подойти фотодинамическая терапия или криодеструкция.


О том, что сегодня состоится акция, НГС сообщал читателям в четверг, 7 февраля.


«Эта акция проводится впервые в истории Новосибирской области и нашего диспансера. И такая акция, понятно, не бывает без каких-то ошибок организационных. Это первый наш опыт. Убеждён в том, что он положителен, в том, что он актуален для населения Новосибирской области, будет продолжен и войдёт в традицию», — уточнил Захаров, отметив, что организацию таких акций будут улучшать в дальнейшем.


С утра возле диспансера собралась очередь — но людей внутрь завели быстро


«В чем возникла основная проблема: мы планировали их сначала маршрутизировать в регистратуру, где работало два регистратора, чтобы регистратор их распределял по кабинетам — у нас 9 врачей трудилось, включая меня. Но, естественно, возникла сразу же очередь в регистратуру. Буквально в 9 утра. С 9 до 9:15 у нас сформировалась очередь, поэтому нами было принято решение мимо регистратуры направлять людей непосредственно в кабинеты», — объяснил Вадим Захаров. 


Чтобы люди не ждали на улице, часть пациентов отвели в приёмный покой, который сегодня был пустой, а уже оттуда главная сестра распределяла их по кабинетам.


«У меня доктора измочаленные — с утра, с 8:30 до 4 вечера, не выпив ни стаканчика кофе, ни стаканчика чая, исключительно на голом энтузиазме 9 врачей трудились, как рабы на галерах, лично я 108 пациентов принял. Работа проделана колоссальная», — подчеркнул Захаров. Он добавил, что некоторые врачи принимали до 150 человек.


При этом Вадим Захаров подчеркнул, что в планах есть повтор акции по меланоме в мае перед летним сезоном. Её приурочат ко Дню меланомы и, возможно, проведут на базе более крупного лечебного заведения. Кроме того, онкологи хотят провести подобные акции и по другим формам рака. 

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