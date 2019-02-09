«Не пробраться»: на Гребенщикова неудачно почистили снег — он перегородил входы на тротуар

На пути от парковки к тротуарам возле Гребенщикова,13 лежат замёрзшие глыбы снега





В Новосибирске водители возле дома на улице Гребенщикова, 13 столкнулись с огромными сугробами снега на пути с парковки на тротуар.





«Это всё с дороги накидано трактором. Там уже люди по этим глыбам протоптали немножко, но это просто туда карабкаться. И надо ещё найти, где люди протоптали, потому что протоптано в одном только месте, а дом очень длинный и очень много тут всяких магазинов, помещений, куда можно сходить — а не пробраться», — рассказала корреспонденту НГС читательница.





При этом тротуары возле дома, дорожки ведущие к магазинам — почищены.





НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить, кто ответственен за уборку на этом участке.









В некоторых местах пути с парковки протоптаны





О сугробах и нечищеных дорогах НГС также рассказывает в рубрике «Что-то тут не чисто» — один из выпусков можно посмотреть тут.