«Не пробраться»: на Гребенщикова неудачно почистили снег — он перегородил входы на тротуар
Припаркованные автомобили не видно за горами снега
В Новосибирске водители возле дома на улице Гребенщикова, 13 столкнулись с огромными сугробами снега на пути с парковки на тротуар.
«Это всё с дороги накидано трактором. Там уже люди по этим глыбам протоптали немножко, но это просто туда карабкаться. И надо ещё найти, где люди протоптали, потому что протоптано в одном только месте, а дом очень длинный и очень много тут всяких магазинов, помещений, куда можно сходить — а не пробраться», — рассказала корреспонденту НГС читательница.
При этом тротуары возле дома, дорожки ведущие к магазинам — почищены.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить, кто ответственен за уборку на этом участке.
О сугробах и нечищеных дорогах НГС также рассказывает в рубрике «Что-то тут не чисто» — один из выпусков можно посмотреть тут.
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Елена Громкова
Фото и видео читательницы НГС