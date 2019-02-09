Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка: о ней ничего не известно третий день

Её розыск начали волонтёры

Виктория Зорина пропала в четверг, 7 февраля
Виктория Зорина пропала в четверг, 7 февраля


Новосибисркие волонтёры объявили розыск 11-летней Виктории Зориной — она пропала в районе рабочего посёлка Мошково и села Ояш.


«С 7 февраля 2019 года местонахождение неизвестно», — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».


Она была одета в синий с белыми звездами горнолыжный костюм, черные кожаные полусапожки, фиолетово-синюю вязаную шапку, синий вязаный снуд. 


Её рост 167 см, у неё плотное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.


Информацию о девочке просят сообщать по номеру 8–800–700–54–52.


В день пропажи девочка была в этой куртке
В день пропажи девочка была в этой куртке


В ориентировке отмечается, что Виктория выглядит на 14–15 лет
В ориентировке отмечается, что Виктория выглядит на 14–15 лет


27 января в Новосибирске была найдена 15-летняя Виктория Тепляшина, которая пропала 21 января в Первомайском районе.

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