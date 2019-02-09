Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка: о ней ничего не известно третий день
Её розыск начали волонтёры
Новосибисркие волонтёры объявили розыск 11-летней Виктории Зориной — она пропала в районе рабочего посёлка Мошково и села Ояш.
«С 7 февраля 2019 года местонахождение неизвестно», — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Она была одета в синий с белыми звездами горнолыжный костюм, черные кожаные полусапожки, фиолетово-синюю вязаную шапку, синий вязаный снуд.
Её рост 167 см, у неё плотное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.
Информацию о девочке просят сообщать по номеру 8–800–700–54–52.
27 января в Новосибирске была найдена 15-летняя Виктория Тепляшина, которая пропала 21 января в Первомайском районе.
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Елена Громкова
Фото lizaalert.org