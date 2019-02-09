В СГК рассказали о состоянии ТЭЦ-5: температурный график выполняется

Оперативные службы теплосетей сейчас на постоянном дежурстве





В Сибирской генерирующей компании рассказали о рабочем состоянии ТЭЦ-5, где вечером накануне на одном из сетевых трубопроводов устранили дефект.





«Оперативная информация по теплоснабжению зоны ТЭЦ-5: параметры сетевой воды в норме, температурный график выполняется», — передали в пресс-службе компании.





По данным диспетчерских теплосетей, во всех районах, получающих тепло от ТЭЦ-5, количество обращений не превысило обычные для морозных дней значения, всплеска жалоб не было.





«Оперативные службы теплосетей находятся на постоянном дежурстве и готовы провести проверку по конкретным адресам, где зафиксировано снижение параметров в домах. Пока таких заявок от УК не поступало. ТЭЦ работает в штатном режиме», — рассказали в СГК.





Накануне вечером на ТЭЦ-5 был обнаружен дефект на одном из сетевых трубопроводов. НГС в режиме онлайн следил за развитием ситуации и публиковал жалобы новосибирцев на остывающие батареи. Дефект локализовали около 11 часов вечера.