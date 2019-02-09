Новосибирцы выстроились в длинную очередь к онкодиспансеру

Сегодня жителей города звали, чтобы проверить родинки

Сейчас все приехавшие в диспансер внутри
Сейчас все приехавшие в диспансер внутри


Сегодня утром 9 февраля новосибирцы приехали на улицу Плахотного, 2 в онкодиспансер и встали в длинную очередь.


«Я тут живу недалеко, мимо проходил, это было в начале десятого», — рассказал корреспонденту НГС местный житель. По его словам, он видел очередь примерно в 9:15. Он отметил, что сейчас уже людей на улице нет, но вокруг много машин. 


О том, что онкологи приглашают новосибирцев на акцию День открытых дверей, НГС рассказывал 7 февраля. Врачи приглашали жителей, достигших возраста 18 лет, проверить родинки, чтобы предупредить рак кожи — самый распространённый вид рака у новосибирцев. Мероприятие продлится сегодня до 14 часов.


Главный онколог области, врач диспансера Вадим Захаров сообщил, что даст комментарий по акции после её завершения.

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