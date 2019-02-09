С памятника Героям Отечества на Сибиряков-Гвардейцев исчезла табличка-звезда
Очевидцы заметили пропажу сегодня утром
В Новосибирске на Затулинке с памятника Героям Отечества, павшим и ныне живущим, забрали табличку.
«Вандалы похитили памятный знак в виде звёзды с монумента на ул. Сибиряков-гвардейцев 63», - написал в редакцию читатель, который прислал фотографии памятника.
НГС выясняет подробности случившегося.
В сентябре НГС рассказывал, как полицейские задержали возле памятника Ленину в центре Новосибирска вандала, который исписал постамент скульптуры.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС (1)
Скриншот 2ГИС, Екатерина Данильченко