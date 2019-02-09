С памятника Героям Отечества на Сибиряков-Гвардейцев исчезла табличка-звезда

Очевидцы  заметили пропажу сегодня утром

Памятник  стоит возле дома Сибиряков-Гвардейцев,63
Памятник  стоит возле дома Сибиряков-Гвардейцев,63


В Новосибирске на Затулинке с  памятника Героям Отечества, павшим и ныне живущим, забрали табличку.


«Вандалы похитили памятный знак в виде звёзды с монумента на ул. Сибиряков-гвардейцев 63», - написал в редакцию читатель, который прислал фотографии памятника.


НГС выясняет подробности случившегося.


Очевидцы заметили, что табличка пропала сегодня
Очевидцы заметили, что табличка пропала сегодня


На пропавшей табличке было написано название памятника
На пропавшей табличке было написано название памятника


В сентябре НГС рассказывал, как полицейские задержали возле памятника Ленину в центре Новосибирска вандала, который исписал постамент скульптуры.

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