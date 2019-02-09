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Не от весны: под Новосибирском в мороз распустилась верба

Жители предполагают, что всему виной нечистоты из канализации или тёплые ключи

Горожане жалуются на неприятный запах, который можно почувствовать около озера даже зимой
Горожане жалуются на неприятный запах, который можно почувствовать около озера даже зимой


В городе Обь, неподалёку от Новосибирска, несмотря на 30-градусный мороз, расцвела верба. Об этом в редакцию НГС сообщили местные жители.


«Как подозревают жители Оби, это ближайшая КНС (канализационная насосная станция — прим. ред.) сливает нечистоты в озеро. Вода нагревается, и верба проснулась. Возможно, это тёплые ключи. Город Обь топит. И с каждым годом ситуация становится все страшнее и страшнее», — рассказала офлайн-представитель группы «город Обь онлайн» Марина Воробьёва.





Она пояснила, что верба распустилась не только около озера, но и около аварийных домов, которые находятся недалеко от воды.


В начале ноября, когда уже выпал снег, в Новосибирске расцвела жимолость. Специалисты предположили, что это произошло из-за тёплой осени.

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