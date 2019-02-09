Не от весны: под Новосибирском в мороз распустилась верба
Жители предполагают, что всему виной нечистоты из канализации или тёплые ключи
В городе Обь, неподалёку от Новосибирска, несмотря на 30-градусный мороз, расцвела верба. Об этом в редакцию НГС сообщили местные жители.
«Как подозревают жители Оби, это ближайшая КНС (канализационная насосная станция — прим. ред.) сливает нечистоты в озеро. Вода нагревается, и верба проснулась. Возможно, это тёплые ключи. Город Обь топит. И с каждым годом ситуация становится все страшнее и страшнее», — рассказала офлайн-представитель группы «город Обь онлайн» Марина Воробьёва.
Она пояснила, что верба распустилась не только около озера, но и около аварийных домов, которые находятся недалеко от воды.
В начале ноября, когда уже выпал снег, в Новосибирске расцвела жимолость. Специалисты предположили, что это произошло из-за тёплой осени.
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Александра Трофименко
Фото предоставлено офлайн-представителем группы «город Обь онлайн» Мариной Воробьёвой