Не от весны: под Новосибирском в мороз распустилась верба

Жители предполагают, что всему виной нечистоты из канализации или тёплые ключи

Горожане жалуются на неприятный запах, который можно почувствовать около озера даже зимой





В городе Обь, неподалёку от Новосибирска, несмотря на 30-градусный мороз, расцвела верба. Об этом в редакцию НГС сообщили местные жители.







«Как подозревают жители Оби, это ближайшая КНС (канализационная насосная станция — прим. ред.) сливает нечистоты в озеро. Вода нагревается, и верба проснулась. Возможно, это тёплые ключи. Город Обь топит. И с каждым годом ситуация становится все страшнее и страшнее», — рассказала офлайн-представитель группы «город Обь онлайн» Марина Воробьёва.



















Она пояснила, что верба распустилась не только около озера, но и около аварийных домов, которые находятся недалеко от воды.







В начале ноября, когда уже выпал снег, в Новосибирске расцвела жимолость. Специалисты предположили, что это произошло из-за тёплой осени.