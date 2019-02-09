«Гармонь в студию!»: житель Новосибирской области стал финалистом «Поле Чудес»

Он угадал только одну букву и назвал слово

Анатолий Филиппи сыграл на гармошке и привёз Якубовичу гостинцы: мёд, курицу, и яйца





В пятницу, 8 февраля, на Первом канале вышел выпуск капитал-шоу «Поле Чудес», в котором принял участие водитель из села Утянка Новосибирской области Анатолий Филиппи.





Анатолий Андреевич был участником второй тройки игроков. Он привёз в подарок Леониду Якубовичу домашние яйца, мёд и курицу, а также спел на сцене несколько частушек и сыграл на гармошке.





Вопрос для игроков звучал так: «В 1491 году в Москве была построена Фроловская башня, в последствие названная Спасской. Через некоторое время на ней появились часы. Обслуживал их специальный мастеровой. При вступлении на свою должность он целовал крест, давая обязательство не играть в кости, карты, не торговать вином и табаком, не иметь отношения с воровским людом и ещё не что?»









Сибиряк назвал правильно только первую букву — «а». Однако когда его соперницы несколько раз угадали буквы, он сумел назвать ответ — слово «бражничать».





«Я сюда приехал порадовать людей. Есть такое понятие — дарить людям радость. И я очень рад, что попал в финал», — поделился он.





Оказавшись в финале, Анатолию Андреевичу попался сектор «+», который даёт право открыть любую букву. Он открыл первую букву «х», но угадать правильное слово так и не сумел.





В начале ноября бывший штурман дальнего плаванья из Новосибирска выступил на шоу «Голос» — судьи к нему не повернулись.