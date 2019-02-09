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Выехал на встречку: в Заельцовском районе столкнулись два автомобиля — есть пострадавшие

На месте работали пожарные, полиция и скорая помощь

Оба водителя сейчас находятся в больнице
Оба водителя сейчас находятся в больнице

Поздно вечером в пятницу, 8 февраля, в Заельцовском районе произошла серьёзная авария, в которой пострадало два человека


«Водитель 1994 года рождения двигался на автомобиле седан "Лексус" со стороны Кондатюка по улице Нарымская в сторону Дуси Ковальчук. По непонятным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Geely Emgran, водитель 1984 года рождения. Оба водителя доставлены в горбольницу. Оба в сознании», — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу
Водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу


Очевидец сообщил в редакцию, что авария произошла около половины десятого вечера. 


«Водитель "Лексуса" сильно пострадал. Его вытащили через разбитую дверь», — пояснил он.


По сообщениям очевидцев в социальных сетях, на месте работали пожарные, скорая и полиция.


В понедельник, 4 февраля, «Хонда» заехала под грузовик рядом с Гусинобродским шоссе: пассажирку увезли в травмпункт.

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