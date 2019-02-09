На месте работали пожарные, полиция и скорая помощь

Оба водителя сейчас находятся в больнице

Поздно вечером в пятницу, 8 февраля, в Заельцовском районе произошла серьёзная авария, в которой пострадало два человека





«Водитель 1994 года рождения двигался на автомобиле седан "Лексус" со стороны Кондатюка по улице Нарымская в сторону Дуси Ковальчук. По непонятным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Geely Emgran, водитель 1984 года рождения. Оба водителя доставлены в горбольницу. Оба в сознании», — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.







Водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу





Очевидец сообщил в редакцию, что авария произошла около половины десятого вечера.





«Водитель "Лексуса" сильно пострадал. Его вытащили через разбитую дверь», — пояснил он.





По сообщениям очевидцев в социальных сетях, на месте работали пожарные, скорая и полиция.







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