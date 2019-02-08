Сибирячка прописала в «резиновой» комнате три десятка мигрантов и получила реальный срок

Сибирячку приговорили к колонии-поселению за прописку мигрантов в Дзержинском районе — приговор в законную силу ещё не вступил





В Новосибирске завершился суд над жительницей Дзержинского района Натальей Капитоновой, которая за пять месяцев прописала у себя в комнате больше трёх десятков иностранцев.







Мировой судья приговорил её к реальному сроку, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Юлия Нуреева.







«Судом установлено, что в период с мая по сентябрь 2018 года обвиняемая осуществила фиктивную постановку на миграционный учёт 34 граждан Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по адресу своего проживания на территории Дзержинского района Новосибирска без намерения предоставить <…> иностранным гражданам помещение для пребывания», — сообщила Юлия Нуреева.







По её словам, мигрантов Наталья Капитонова прописывала в своей комнате площадью 12 квадратных метров. За такие преступления её уже судили три раза, но прежде суд ограничивался штрафами и условным наказанием.







В этот раз Наталья Капитонова пошла под суд не только по обвинению в фиктивной постановке иностранцев на миграционный учёт (ст. 322.3 УК РФ), но и за попытку украсть товары из магазина (ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ).







Как пояснила Юлия Нуреева, в суде сибирячка свою вину полностью признала. Сегодня, 8 февраля, мировой судья 8-го судебного участка Дзержинского судебного района вынес Наталье Капитоновой приговор — ей предстоит провести 1 год 8 месяцев в колонии-поселении.





Ранее в Новосибирске состоялся суд над бывшей сотрудницей ФМС и двумя её сообщниками, которые помогли незаконно переехать в Россию более чем двум сотням граждан Китая.