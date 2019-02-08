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Готовьтесь, будет холодно: На ТЭЦ 5 новая авария — замерзают десятки новосибирцев

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Готовьтесь, будет холодно: На ТЭЦ 5 новая авария — замерзают десятки новосибирцев


Поздно вечером 8 февраля жители сразу нескольких районов Новосибирска пожаловались на то, что в их домах начали остывать батареи. 


НГС ведёт онлайн-трансляцию — пишите все, что вам известно о ЧП или замерзающих домах, в WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru.


Хорошие новости!


«Доброй ночи. На Гоголя,17 часов в 20 начали остывать батареи. А в 22:30 уже опять нагрелись», — пишут в редакцию читатели.


«Из-за аварии на ТЭЦ-5( со слов диспетчера) еле теплые батареи остыли совсем!! Проблема с начала отопительного сезона, остыли совсем около часа назад. Сегодня подали заявление в прокуратуру», — сообщила жительница улицы Татьяны Снежиной


«На улице Выборной в разных ее частях снова нет отопления и горячей воды (99/7, 99/8, 144/1), телефоны тепловых сетей и диспетчерской мэрии не отвечает. УК сообщает что авария по зоне ТЭЦ-5, на портале "Мой Новосибирск" информации об отключениях тоже нет», — сообщают читатели.


«Здравствуйте, по адресу Гаранина, 25/2 отключение отопления во всем доме, температура в квартире уже +12 и понижается дальше. Дисперческая не реагирует, в общедомовом чате говорят о массовом отключении по Бориса Богаткова», — сообщила в редакцию жительница Октябрьского района Ирина.


В конце января коммунальщики привезли в Новосибирск две новые спецмашины МАВР (мастерская аварийно-восстановительных работ) — каждая машина стоит 3,7 миллиона рублей. Эти машины должны сократить время ремонта теплотрасс, так как они оснащены всем необходимым оборудованием.


Корреспондент НГС дозвонился до начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрия Перязева. Но он отказался комментировать ситуацию.


«Извините, я уже сплю. И я не могу сейчас разговаривать», — сказал он.


Новосибирцы не теряют оптимизма!


«Серьезная авария на ТЭЦ 5, доставайте обогреватели и надевайте теплые пижамки. Я пока оптимистична», — сообщила читательница, пожелавшая остаться неизвестной. 


Ситуацию с остывшими батареями корреспонденту НГС прокомментировали в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».


«Вечером был обнаружен дефект на одном из сетевых трубопроводов ТЭЦ-5. Циркуляция сетевой воды не останавливалась, была небольшая просадка давления. В течение двух часов дефект был локализован. На данный момент гидравлический режим восстановлен, параметры в норме», — сообщили в СГК.


В пресс-службе добавили, что направили в управляющие компании телефонограммы с просьбой проверить системы отопления и при необходимости сбросить воздух. 


«За такой короткий срок снижения температуры в квартирах потребителей произойти было не должно. Однако в отдельных домах из-за перепада давления системы могли быть завоздушены», — передали в «Сибирской генерирующей компании».


«Видимо, вновь проблемы с ТЭЦ. Семьи Шамшиных, 18, температура радиаторов отопления 38 градусов. Звонили на Гоголя, 204/1 — такая же ситуация», — написал на редакционную почту читатель Александр.


Готовьтесь, будет холодно: На ТЭЦ 5 новая авария — замерзают десятки новосибирцев



Тем временем сообщения об остывающих батареях продолжают поступать со всего города. 


«На улице Вилюйская, ЖК "Гринвил", нет отопления и горячей воды!» — сообщила в редакцию жительница Октябрьского района.



«Теплосети производили ремонтные работы по зоне ТЭЦ-5. На данный момент восстановление параметров в течение 2–3 часов», — сообщили корреспонденту НГС в Аварийно-диспетчерской службе.


В редакцию НГС начали поступать жалобы.


«Линейная, 31. Приблизительно в 20:00 отключена горячая вода и начали остывать батареи», — сообщил житель Заельцовского района Владимир.


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