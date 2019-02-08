Путин назначил нового прокурора Новосибирской области

Он пришёл на смену ушедшему в отставку Владимиру Фалилееву

Прежде Яков Хорошев возглавлял прокуратуру Алтайского края
Прежде Яков Хорошев возглавлял прокуратуру Алтайского края


Сегодня, 8 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность нового прокурора Новосибирской области.


Им стал Яков Хорошев, ранее руководивший прокуратурой Алтайского края.


«Назначить на пятилетний срок <...> Хорошева Якова Евгеньевича – прокурором Новосибирской области, освободив его от занимаемой должности», – говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.


Яков Хорошев родился в Астраханской области в 1956 году. В 1978 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета им. А.Жданова. С 29 января 2009 года он возглавлял прокуратуру Алтайского края, сообщается на сайте прокуратуры этого региона.


НГС узнал, чем знаменит новый прокурор Новосибирской области. Общественники рассказали, что Яков Хорошев боролся с репостами в соцсетях и был лоялен к губернатору; на Алтае обрадовались его отъезду в Новосибирск.


Прежний прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, проработавший на этом посту больше трёх лет, ушёл на пенсию. Приказ о его увольнении Владимир Путин подписал 6 ноября 2018 года.

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