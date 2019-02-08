Land Rover, Porsche и лимузин: три машины из гаража взяточника продали за 8 миллионов
Торгов ждёт и коллекция дорогих часов Илгиза Гарифуллина — на них сделали скидку
Новосибирское управление Росимущества продолжает распродавать вещи, которые были конфискованы у бывшего чиновника Росрезерва Илгиза Гарифуллина — две недели назад его признали виновным в получении взяток.
«Состоялись аукционы по продаже конфискованных автомобилей Volkswagen Phaeton, Land Rover Range Rover Sport, Porsche Panamera GTS, снегохода Linx Xtrim Commander Ltd 600 Etec, ранее принадлежавших экс-заместителю руководителя Управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгизу Гарифуллину», — сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе Росимущества.
В ведомстве уточнили, что машины и снегоход были проданы на Единой электронной торговой площадке. Автомобиль представительского класса Volkswagen Phaeton достался новому владельцу за 1,3 миллиона рублей, внедорожник Land Rover Range Rover Sport — за 2,9 миллиона рублей, а люксовый Porsche Panamera GTS — за 3,9 миллиона рублей. Снегоход продан больше чем за 695 тысяч рублей.
«20 февраля 2019 года пройдёт аукцион по продаже автомобиля Volkswagen Multivan 2015 года выпуска. В связи с отсутствием заявок в рамках объявления предыдущих торгов начальная цена автомобиля снижена на 30% от первоначальной и составляет
Также снижена цена на швейцарские и итальянские наручные часы, найденные в доме Илгиза Гарифуллина. Торги пройдут 7 марта.
Все вырученные на аукционах деньги будут перечислены в федеральный бюджет, пояснили в Росимуществе.
В конце января Заельцовский районный суд Новосибирска признал Илгиза Гарифуллина виновным во взяточничестве — его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 миллионов рублей.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова