Land Rover, Porsche и лимузин: три машины из гаража взяточника продали за 8 миллионов

Торгов ждёт и коллекция дорогих часов Илгиза Гарифуллина — на них сделали скидку

Илгиз Гарифуллин получил реальный срок за взятки — приговор в законную силу ещё не вступил





Новосибирское управление Росимущества продолжает распродавать вещи, которые были конфискованы у бывшего чиновника Росрезерва Илгиза Гарифуллина — две недели назад его признали виновным в получении взяток.







«Состоялись аукционы по продаже конфискованных автомобилей Volkswagen Phaeton, Land Rover Range Rover Sport, Porsche Panamera GTS, снегохода Linx Xtrim Commander Ltd 600 Etec, ранее принадлежавших экс-заместителю руководителя Управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгизу Гарифуллину», — сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе Росимущества.







В ведомстве уточнили, что машины и снегоход были проданы на Единой электронной торговой площадке. Автомобиль представительского класса Volkswagen Phaeton достался новому владельцу за 1,3 миллиона рублей, внедорожник Land Rover Range Rover Sport — за 2,9 миллиона рублей, а люксовый Porsche Panamera GTS — за 3,9 миллиона рублей. Снегоход продан больше чем за 695 тысяч рублей.







«20 февраля 2019 года пройдёт аукцион по продаже автомобиля Volkswagen Multivan 2015 года выпуска. В связи с отсутствием заявок в рамках объявления предыдущих торгов начальная цена автомобиля снижена на 30% от первоначальной и составляет 2 586 541,78 рубля», — рассказали в Росимуществе.







Также снижена цена на швейцарские и итальянские наручные часы, найденные в доме Илгиза Гарифуллина. Торги пройдут 7 марта.







Все вырученные на аукционах деньги будут перечислены в федеральный бюджет, пояснили в Росимуществе.





В конце января Заельцовский районный суд Новосибирска признал Илгиза Гарифуллина виновным во взяточничестве — его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 миллионов рублей.

