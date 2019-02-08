«Ниссан» выпустил новый «Кашкай»: он сам тормозит и показывает пробки

Qashqai изменился внешне





Компания Nissan начала выпускать на своем заводе в Санкт-Петербурге обновлённый кроссовер Qashqai. Автомобиль получил новый облик передней части с увеличенным элементом V в радиаторной решетке, была перенастроена подвеска, изменены материалы интерьера.





«Абсолютно новый рестайлинговый [ожидается] во второй половине года. Внешне он будет отличаться, внутри — усечённый руль, мультимедиа — либо система "Яндекс", либо Nissan Connect», — уточнили в отделе продаж компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).





У кроссовера новая оптика, улучшенные ходовые характеристики, усиленная шумоизоляция. В список оснащения добавились умные системы остановки перед препятствием и обнаружения препятствий при движении задним ходом. Мультимедийная система «Яндекс.Авто» позволит контролировать пробки, слушать музыку, строить маршруты движения.





Моторы прежние — бензиновые 1,2 и 2-литровые мощностью 115 л.с. и 144 л.с. Коробка передач — механика или вариатор, возможен полный привод. Цены на новую модель пока не названы, но текущий Qashqai стоит от 1 293 000 до 1 899 000 рублей.





Ранее компания KIA представила новый вариант своего хетчбэка повышенной проходимости Rio X-Line с увеличенным до 19,5 см клиренсом.