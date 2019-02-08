«Ниссан» выпустил новый «Кашкай»: он сам тормозит и показывает пробки

Qashqai получил новую оптику и перенастроенную подвеску

Qashqai изменился внешне
Qashqai изменился внешне


Компания Nissan начала выпускать на своем заводе в Санкт-Петербурге обновлённый кроссовер Qashqai. Автомобиль получил новый облик передней части с увеличенным элементом V в радиаторной решетке, была перенастроена подвеска, изменены материалы интерьера. 


«Абсолютно новый рестайлинговый [ожидается] во второй половине года. Внешне он будет отличаться, внутри — усечённый руль, мультимедиа — либо система "Яндекс", либо Nissan Connect», — уточнили в отделе продаж компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске). 


У кроссовера новая оптика, улучшенные ходовые характеристики, усиленная шумоизоляция. В список оснащения добавились умные системы остановки перед препятствием и обнаружения препятствий при движении задним ходом. Мультимедийная система «Яндекс.Авто» позволит контролировать пробки, слушать музыку, строить маршруты движения. 


Моторы прежние — бензиновые 1,2 и 2-литровые мощностью 115 л.с. и 144 л.с. Коробка передач — механика или вариатор, возможен полный привод. Цены на новую модель пока не названы, но текущий Qashqai стоит от 1 293 000 до 1 899 000 рублей.


Ранее компания KIA представила новый вариант своего хетчбэка повышенной проходимости Rio X-Line с увеличенным до 19,5 см клиренсом. 

Прочтений: 1923

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено