«Ниссан» выпустил новый «Кашкай»: он сам тормозит и показывает пробки
Qashqai получил новую оптику и перенастроенную подвеску
Компания Nissan начала выпускать на своем заводе в Санкт-Петербурге обновлённый кроссовер Qashqai. Автомобиль получил новый облик передней части с увеличенным элементом V в радиаторной решетке, была перенастроена подвеска, изменены материалы интерьера.
«Абсолютно новый рестайлинговый [ожидается] во второй половине года. Внешне он будет отличаться, внутри — усечённый руль, мультимедиа — либо система "Яндекс", либо Nissan Connect», — уточнили в отделе продаж компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).
У кроссовера новая оптика, улучшенные ходовые характеристики, усиленная шумоизоляция. В список оснащения добавились умные системы остановки перед препятствием и обнаружения препятствий при движении задним ходом. Мультимедийная система «Яндекс.Авто» позволит контролировать пробки, слушать музыку, строить маршруты движения.
Моторы прежние — бензиновые 1,2 и 2-литровые мощностью 115 л.с. и 144 л.с. Коробка передач — механика или вариатор, возможен полный привод. Цены на новую модель пока не названы, но текущий Qashqai стоит от
Ранее компания KIA представила новый вариант своего хетчбэка повышенной проходимости Rio X-Line с увеличенным до 19,5 см клиренсом.
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Дмитрий Косенко
Фото nissan-global.com